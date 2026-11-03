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奧克拉荷馬雷霆隊官方今（3）日正式宣布一項震撼且溫馨的重大決定，將於當地時間2027年2月7日主場迎戰紐約尼克隊的比賽中，正式將隊史傳奇球星「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的0號球衣高掛球館穹頂。得知這份崇高榮譽後，現年37歲的衛斯特布魯克難掩激動情緒，當場淚流滿面，並對這座伴隨他崛起的城市發出最真摯的感性告白：「兄弟，這裡對我來說意味著一切……它徹底改變了我的人生軌跡。」雷霆官方在發布的紀念海報上寫道：「許多球員能夠帶來影響，但只有偉大的球員才能留下傳承。」回顧在奧克拉荷馬城的崢嶸歲月，衛斯特布魯克在鏡頭前回想起11年來的點點滴滴，數度哽咽落淚。他回憶道：「我19歲那年一個人來到這裡，能夠來到奧克拉荷馬城，完全改變了我的人生軌跡，也改變了我看待人們的方式。我和我的朋友們總是談起，奧克拉荷馬城擁有全世界最好、最善良的人民，我對此深信不疑。」談及球衣即將退役，衛斯特布魯克動情地表示：「這太不可思議了，這是一份真正的恩賜。能夠獲得球衣退役的待遇，代表你建立了一座傳承，象徵著你過去所付出的一切努力都獲得了認可，我非常期待那個夜晚的到來。」熱火傳奇巨星韋德（Dwyane Wade）日前在節目中也毫不猶豫地力挺衛斯特布魯克：「就我個人而言，我依然認為衛斯特布魯克是奧克拉荷馬城隊史最偉大的球員。他有4個賽季達成了場均大三元，他完成了人們認為再也不會有人能做到的神蹟，而且整整做到了4次！」雷霆隊現任總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽前受訪時同樣向這位隊史領袖致上最高敬意：「沒有什麼比在奧克拉荷馬城退役他的球衣更合適的了。他是這支球隊開創先河的靈魂人物，留下的影響力不僅體現在數據上，更體現在他所代表的永不放棄的精神與態度上。直到今天，他依然與當地社區保持著緊密連結，全隊上下都非常期待那一晚的到來。」效力雷霆隊長達11個賽季的衛斯特布魯克，曾於2016-17賽季榮膺年度常規賽最有價值球員（MVP）、8度入選年度最佳陣容，至今仍高居雷霆隊史總得分、總籃板、總助攻、總抄截、總出賽場次與總出賽時間的榜首。隨著0號戰袍即將在2027年2月7日正式退役，這位雷霆隊史最璀璨的圖騰，也將永遠銘刻在奧克拉荷馬城的籃球豐碑之上。