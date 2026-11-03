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🟡台灣二號店落腳南西，11月5日盛大開幕

🟡一鍵按壓製冰盒開賣，告別徒手取冰超方便

▲社群高人氣的一鍵按壓式製冰盒，蓋妥下壓即可輕鬆脫模取冰。（圖／3COINS提供）

🟡寵物用品公仔收納櫃，手作編織工具齊登場

▲露臉小熊寵物包造型俏皮，讓毛孩外出時露出可愛臉龐。（圖／3COINS提供）

▲三層公仔收藏展示櫃採透明防塵設計，內部層板可依高度靈活微調。（圖／3COINS提供）

▲手作鉤針套組備齊常用規格工具與收納包，新手也能輕鬆上手。（圖／3COINS提供）

🟡開幕首兩日送鳳梨酥，當天11點發整理券

日本人氣日系雜貨「3COINS」台灣第 2 間門市來了！繼西門町武昌首店後，3COINS 宣布進駐「誠品生活南西 B1F」，將於 11 月 5 日盛大開幕。本次除擴充寵物、公仔收藏與手作新品，社群爆紅的「一鍵按壓式製冰盒」也首度登台開賣。《NOWNEWS今日新聞》整理亮點與排隊規則一次看。主打兼具設計質感、實用性與親民價格的日本平價雜貨品牌 3COINS，正式插旗台北中山商圈。台灣 2 號店選址於「誠品生活南西 B1F」，鄰近捷運中山站，全店預計於除了持續熱賣武昌首店的人氣商品如「微波爐調理器」、「透明收納袋」及「多功能切片器」外，南西店更大幅拓寬選品廣度，涵蓋，滿足都會客群的多元居家需求。在本次新引進的居家生活用品中，最受矚目的莫過於在台灣社群引發高度討論的「一鍵按壓式製冰盒」。該款製冰盒採雙層製冰結構設計，注水冷凍完成後，使用者，並整齊集中落入下方的儲冰盒內。此項設計徹底改善了傳統製冰盒需敲打或徒手扭轉取冰的繁瑣步驟，從製冰、脫模到保鮮收納一次完成，是日常冰飲調配與家庭聚會的實用熱門選品。南西店此次新增多項特色休閒與收納新品，包含：：包身設有圓形露臉開口，毛孩探頭宛如變身俏皮小熊，內建防跳脫固定帶與減壓寬肩帶，適合小型犬貓外出散步。：專為毛孩嘴型打造的輕巧網球，方便日常丟接追逐互動。：透明防塵櫃體搭配可依公仔高度彈性調整的內部層板，讓各類模型整齊展示。：附設靈活隔板，專供各式偶像周邊卡、球員卡及交換卡分區歸納。：套組備齊各尺寸人體工學握柄鉤針、記號扣與收納盒；直立式毛線架則能固定線球順暢拉線，避免滾落纏結。為慶祝誠品生活南西店開幕，品牌祭出首波消費滿額回饋。11 月 5 日至 11 月 6 日開幕首兩天，每日前 50 名完成結帳的顧客，即可獲得限量「3COINS Logo 鳳梨酥」一份，數量有限、送完為止。業者提醒，為維護現場動線與購物體驗，11 月 5 日開幕首日將採取「紙本整理券分流入場」：：11 月 5 日上午 11:00 起開始發放。：誠品生活南西 1 樓指定排隊區（靠麥當勞側）。：取得整理券之顧客，須依券面指定集合時間及指定地點等候，並配合現場工作人員引導分批進場。：11 月 5 日開幕當日營業時間為 14:30 至 22:00；11 月 6 日起恢復商場正常營業時間（週日至週四 11:00–22:00、週五至週六 11:00–22:30）。