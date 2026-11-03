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效力於美職大聯盟底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，在菜鳥球季繳出10轟、87安、打擊率0.264的亮眼成績單，刷新多項台灣打者在大聯盟的單季紀錄。如今隨著休賽季交易市場逐漸熱絡，美媒報導表示，老虎隊可能在自由市場鎖定合約到期的紐約洋基「壞小子」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）。若成真，李灝宇下季守備位置的競爭恐怕又會更加激烈。底特律老虎隊本季無緣季後賽，季中管理層便啟動賣家模式，積極布局未來。為了重返季後賽行列，《Bleacher Report》知名分析師Erik Beaston指出，老虎隊預計將在自由市場開出大約，大力爭取剛離開洋基隊的兩度明星賽好手齊森姆加盟。現年28歲的齊森姆在洋基隊期間，雖以狂放的個性與極佳的運動天賦著稱，但也伴隨著專注度不佳與成績下滑等爭議。他在2026年球季繳出打擊率0.231、19轟、55分打點與41次盜壘，整體打擊數據比前一季有所下修，也讓洋基續約的意願降低。美媒分析認為，齊森姆若能在新環境重整旗鼓，他具備的天賦與多守位彈性，正是老虎隊急需的戰力補強標的。齊森姆這項潛在的簽約動向，對李灝宇而言無疑是一大警訊。齊森姆在場上最主要守備位置是二壘手，同時能兼任三壘手與外野手；而李灝宇本季在大聯盟出賽114場，主要守備責任同樣落在二壘與三壘。雖然李灝宇在打擊端繳出OPS 0.747的優異火力，但防守端的進階數據有待加強，守備範圍僅勝過聯盟1%的選手，若老虎隊最終順利簽下守備範圍廣且兼具速度的齊森姆，李灝宇在先發二壘或三壘的空間恐被嚴重擠壓，甚至可能被迫轉任其他工具人的角色。