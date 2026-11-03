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沈伯洋談立院衝突：為搶麥克風被摔下來

賴苡任公布現場影片 痛批沈伯洋說謊造謠

賴苡任批沈伯洋把自己包裝成被害者

2026台北市長選戰倒數不到1個月，民進黨參選人沈伯洋昨登上政論節目《新聞面對面》，談及2024年在立法院因朝野衝突，從主席台摔落送醫的事件，表示當時他是為了搶麥克風才被摔下來。對此，當時擔任國民黨立委傅崐萁助理、現為台北市議員參選人的賴苡任今（3）日發文痛批沈伯洋「說謊！造謠！」，更公布當天的現場影片反駁，指稱沈伯洋並非為了搶麥克風，而是「要爬過去攻擊韓國瑜」，而且當天「不是委員會，根本不用搶麥克風」。回顧事件，2024年5月17日立法院院會處理國會改革相關法案，朝野立委爆發激烈肢體衝突。當時民進黨立委試圖進入主席台，沈伯洋在跨越人牆的過程中，從高處摔落送醫，經診斷有輕微腦震盪。當年國民黨立委陳玉珍也曾公布不同視角影片，指出民進黨立委王定宇在現場喊「踩我們的背進去！」。沈伯洋昨晚上《新聞面對面》談及這段經歷時表示，「那個時候對我來講，就是一些國安、國防的紅線。踩到這個紅線我真的就會很生氣。」沈伯洋接著提到，「立法院畢竟是一個給大家討論的地方，但是2024年那時候是可以誇張到，只要我舉手，他們就說散會，不給我講話。後來我要去搶麥克風的那一次，就是我被摔下來那一次。」對此，賴苡任今在臉書發文痛批「說謊！造謠！」並表示，「沈伯洋徹底在說謊，完全在造謠！還不只說過一次！上次在《少康戰情室》沈伯洋也是這麼說。」賴苡任指出，「沈伯洋摔下來那次，也就是王定宇叫他爬背那次，是院會，不是委員會，所以根本不用搶麥克風，請問院會是要搶什麼麥克風？」他接著質疑，「麥克風就在前面發言台，你要講話走前門就好，幹嘛從後門爬過去？」賴苡任強調，「當天是在院會『表決』，不是在委員會討論法案，更不是朝野協商。」更指控沈伯洋「會被摔下去不是因為他要搶麥克風」，而是「因為他要爬過去攻擊韓國瑜」，並再次強調，「是因為沈伯洋要爬過去攻擊韓國瑜，所以才會被摔下去！」賴苡任也反駁沈伯洋所稱不給發言的說法，表示「而且院會表決期間，根本沒有人提散會好嗎？一直提散會的是民進黨，因為民進黨不想表決，國民黨是要求必須表決完才能結束，當天弄到午夜12點。」賴苡任表示，「當天你在爬人牆時，我就在你後面10公尺處，從頭到尾我都在現場，我的手機全程錄影。」他批評沈伯洋，「你為了選舉，不惜造謠，不惜說謊，不惜抹黑，不惜顛倒是非。」更直指，「當天你是攻擊韓國瑜的加害者，現在卻把自己包裝成被害者，無恥至極！」