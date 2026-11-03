鼎泰豐不只靠小籠包擄獲顧客，連結帳找零也藏著貼心巧思。近日有網友發現，每次到店消費拿到的百元鈔票幾乎都是全新鈔，貼文吸引1.5萬人按讚、68萬次瀏覽。原來這項做法起因於早年一間餐館兌換新鈔的服務，鼎泰豐後來將其延續至今，每家分店開店前都會派人到銀行準備30萬至50萬元新鈔，舊鈔則不會再次拿來找給其他客人。消息曝光後，不少網友大讚小細節很加分。
鼎泰豐找零藏暖心細節！網讚：真的加分
一名網友在Threads分享，自己每次在鼎泰豐付款，收到的百元找零都相當嶄新，讓他忍不住注意到這項細節，為了讓客人有「不一樣」的感覺，業者每天都在開門前到銀行專程兌換新鈔備用，用心值得肯定。
貼文曝光後，吸引1.5萬人按讚、68萬次瀏覽，網友們紛紛留言，「我去鼎泰豐都是特地拿千元鈔出來讓她們找新鈔回來」、「我曾經問鼎泰豐櫃台，說為什麼你們都給新鈔，他說這是尊重客人，不能拿到髒髒的錢」、「小細節真的超加分」、「這真的是會讓付錢的人很開心」。
不過，也有不少人因為習慣刷卡或使用行動支付，坦言從沒注意過找零的差別，笑說「每次吃都刷卡」、「後來才想到每次我都行動支付」。
鼎泰豐新鈔傳統由來曝光 每家店備妥30至50萬元
據悉，這項傳統源自鼎泰豐董事長楊紀華父親經營時期。當年有朋友分享，台北民生社區一間餐館會特地向銀行兌換新鈔與硬幣，讓客人結帳時感到窩心，鼎泰豐因此開始沿用相同做法，希望顧客收到找零時能有驚喜。
直到現在，各分店每天開門前，仍會安排人員到銀行兌換約30萬至50萬元新鈔。收銀時收到的舊鈔則另外存放，不會再拿來找給下一位客人，讓付現消費者拿到的鈔票保持乾淨、平整。
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一名網友在Threads分享，自己每次在鼎泰豐付款，收到的百元找零都相當嶄新，讓他忍不住注意到這項細節，為了讓客人有「不一樣」的感覺，業者每天都在開門前到銀行專程兌換新鈔備用，用心值得肯定。
貼文曝光後，吸引1.5萬人按讚、68萬次瀏覽，網友們紛紛留言，「我去鼎泰豐都是特地拿千元鈔出來讓她們找新鈔回來」、「我曾經問鼎泰豐櫃台，說為什麼你們都給新鈔，他說這是尊重客人，不能拿到髒髒的錢」、「小細節真的超加分」、「這真的是會讓付錢的人很開心」。
鼎泰豐新鈔傳統由來曝光 每家店備妥30至50萬元
據悉，這項傳統源自鼎泰豐董事長楊紀華父親經營時期。當年有朋友分享，台北民生社區一間餐館會特地向銀行兌換新鈔與硬幣，讓客人結帳時感到窩心，鼎泰豐因此開始沿用相同做法，希望顧客收到找零時能有驚喜。
直到現在，各分店每天開門前，仍會安排人員到銀行兌換約30萬至50萬元新鈔。收銀時收到的舊鈔則另外存放，不會再拿來找給下一位客人，讓付現消費者拿到的鈔票保持乾淨、平整。