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奧克拉荷馬雷霆隊今（3）日正式宣布將於2027年2月高掛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的0號戰袍，另一位雷霆開朝元老、現效力於休士頓火箭隊的37歲超級巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant），未來能否同樣享有球衣退役殊榮？引起外界討論。儘管美媒《The Athletic》資深記者瓊斯（Jason Jones）力挺雷霆與金州勇士兩支老東家未來「絕對都會退役」杜蘭特的35號球衣，但綜觀球團態度與球迷情感，杜蘭特的35號戰袍先在大通中心穹頂升起的機率，顯然遠高於重返奧克拉荷馬城。相較於雷霆球團至今對杜蘭特球衣退役語帶保留，金州勇士隊早在7年前便已給出白紙黑字的最高承諾。2019年夏天，當杜蘭特在總冠軍賽遭遇阿基里斯腱斷裂重傷並決定轉戰布魯克林籃網後，勇士老闆萊科布（Joe Lacob）隨即發表公開聲明感性致謝，並明確宣布：「只要我還是這支球隊的聯合老闆，未來勇士隊將永遠不會再有任何球員穿上35號球衣。」效力勇士短短3個賽季，杜蘭特連續3年率隊殺入總冠軍賽，並於2017與2018年完成兩連霸，個人兩度全票蟬聯總決賽最有價值球員（FMVP），在最高舞台打出歷史級別的統治力。儘管當年離隊時伴隨著些許磨擦，但兩座總冠軍與兩座FMVP的實質榮耀，早已奠定他在灣區不可抹滅的王朝地位，勇士在大通中心正式為其舉行35號球衣退役儀式，只待他正式卸下戰袍。杜蘭特在雷霆的9年歲月，其個人成就同樣璀璨耀眼。自2007年以榜眼之姿被西雅圖超音速（雷霆前身）選中後，杜蘭特迅速成長為聯盟門面，效力期間7度入選明星賽，更在2013-14賽季榮膺隊史首位常規賽最有價值球員（MVP），並攜手威斯布魯克打進4次西區決賽與一次總冠軍賽。至今在雷霆各項隊史累計數據中，杜蘭特幾乎穩居前兩名。然而，2016年夏天杜蘭特在西區決賽遭勇士逆轉後「投奔敵營」的震撼轉隊，以及後續在社群媒體與受訪時的發言，至今仍是許多雷霆球迷心中難以抹平的傷痛。雖然《The Athletic》分析認為，杜蘭特與威斯布魯克、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）並列隊史最偉大的3大巨星，且時間終將撫平一切傷痕，球迷最終會以擁有過這位歷史前15大球星為榮；但若論及退役球衣的確定性與時程，已經獲得勇士官方公開背書的35號戰袍，注定比雷霆主場更早迎來那一面屬於KD的榮譽旗幟。