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伊朗荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近的格什姆島（Qeshm Island），當地時間2日驚傳多次爆炸，據伊朗國營媒體通報，當地接連傳出5次爆炸聲。《華爾街日報》隨後引述美國官員稱，美軍當天確實對格什姆島發動攻擊，再度引發外界對於美伊戰爭升溫的關注。根據伊朗國營通訊社《IRNA》報導，格什姆島當晚爆炸頻傳，當地居民也透露，曾看見飛機飛越上空。不過，伊朗方面尚未完整公布爆炸原因、傷亡人數及設施受損情況。《路透社》則引述《華爾街日報》指出，美軍確實在2日攻擊格什姆島。美方官員表示，這屬於美國近期一系列「有限軍事行動」，目的在於限制伊朗威脅荷姆茲海峽商業航運的能力。據悉，這次打擊行動規模較小，並且故意事先保密，以免發出任何「恢復對伊朗大規模軍事行動」的信號。截至發稿時間為止，美國中央司令部（CENTCOM）尚未回應外媒置評的請求。格什姆島是伊朗最大的島嶼，位於伊朗南部、波斯灣出口附近，緊鄰荷姆茲海峽，具有重要戰略地位，設有地下飛彈設施、海軍基地及海水淡化設施。由於荷姆茲海峽是全球重要能源運輸通道，任何軍事衝突都可能牽動國際航運及能源市場。目前，美方尚未公布這次攻擊的具體目標、使用武器及實際損害情況，伊朗方面也尚未完整說明後續反應。這次攻擊是否進一步影響荷姆茲海峽航運安全，以及伊朗會否採取報復行動，仍有待觀察。原文連結：