11 月政府發錢了！最新勞保局行事曆出爐，本月共有 19 筆款項接力入帳。受惠政府新制上路，國保生育給付每胎加碼補助至 10 萬元，首波將於 11 月 5 日現金入帳；老農津貼定額發 8,110 元，勞保年金也將於月底撥款。《NOWNEWS今日新聞》整理 11 月補助行事曆與請領資格一次看。
🟡11月19筆款項發放，入帳行事曆一次看
依勞動部勞工保險局公告，11 月各項給付、補貼及年金入帳時程集中於週四與週五發放，總計達 19 筆款項：
11 月 5 日（週四）：國民年金保險生育給付（每胎 10 萬元）
11 月 12 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 16 日（週一）：國民年金保險喪葬給付
11 月 19 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 20 日（週五）：老農津貼、農民月退休儲金
11 月 25 日（週三）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
11 月 26 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 27 日（週五）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發與續發案）
11 月 30 日（週一）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
🟡國保生育加碼領10萬，首波11/5入帳刷存摺
本月第一筆發放的高額大紅包正是生育給付！預計於 11 月 5 日（週四） 撥款入帳，且後續於 11/12、11/19、11/26 分批發放。
適用對象：自民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。
加碼至 10 萬元：依「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」，女性被保險人分娩除可領取法定 2 個月生育給付外，差額全數由政府公帑補齊加計至 每胎 10 萬元！
免另行申請：申請國保或勞保生育給付時，系統會自動勾稽加給，將原有給付與生育補助「合併發給」一次入帳 10 萬元現金；若是雙胞胎則依比例發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元。
請求權時效：自生產次日起算 5 年內均可提出申請，要注意逾期未請領將直接充公。
🟡勞保年金11/27入帳，年滿65歲可請領
勞保各項年金為全台退休勞工關注焦點，預計於 11 月 27 日（週五） 統一撥款入帳。
年齡門檻：民國 115 年法定老年年金請領年齡為 65 歲（民國 51 年次以後出生者，均須年滿 65 歲方具全額請領資格）。
年資條件：投保年資累計滿 15 年以上，並已完成離職退保手續。
展延與減給計算：每提前 1 年請領扣減 4%（最多提前 5 年減給 20%）；每延後 1 年請領增發 4%（最多展延 5 年增給 20%）。
發放金額：
按「最高 60 個月平均月投保薪資」及累計年資公式計算，長輩平均月領約 1.8 萬至 1.9 萬元；年資超過 40 年且投保最高級距並搭配展延者，最高每月可領超過 4 萬至 5 萬元。
🟡老農津貼11/20發8,110，喪葬給付逼近10萬
除了生育與退休年金，老農生活津貼與喪葬給付亦是 11 月不可忽略的現金補貼：
老農津貼（11/20 入帳）：
資格與排富限制：年滿 65 歲國民，參加農保累計滿 15 年以上；最近 3 年每年在國內居住逾 183 天。且個人農業外所得全年未達 50 萬元、名下房地價值合計未達 500 萬元（自住房屋可扣除上限 400 萬元），且未重複領取政府其他生活補助。
發放金額：審核通過者每人每月定額入帳 8,110 元。
國保喪葬給付（11/16、11/30 入帳）：
資格限制：被保險人在國保有效加保期間身故（年滿 25 歲至未滿 65 歲），由實際支出殯葬費之人檢據申請。
發放金額：按身故當月月投保金額（現行 19,761 元）一次給付 5 個月，撥付 98,805 元，金額逼近 10 萬元，協助家屬減輕治喪負擔。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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依勞動部勞工保險局公告，11 月各項給付、補貼及年金入帳時程集中於週四與週五發放，總計達 19 筆款項：
11 月 5 日（週四）：國民年金保險生育給付（每胎 10 萬元）
11 月 12 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 16 日（週一）：國民年金保險喪葬給付
11 月 19 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 20 日（週五）：老農津貼、農民月退休儲金
11 月 25 日（週三）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
11 月 26 日（週四）：國民年金保險生育給付
11 月 27 日（週五）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發與續發案）
11 月 30 日（週一）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
本月第一筆發放的高額大紅包正是生育給付！預計於 11 月 5 日（週四） 撥款入帳，且後續於 11/12、11/19、11/26 分批發放。
適用對象：自民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。
加碼至 10 萬元：依「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」，女性被保險人分娩除可領取法定 2 個月生育給付外，差額全數由政府公帑補齊加計至 每胎 10 萬元！
免另行申請：申請國保或勞保生育給付時，系統會自動勾稽加給，將原有給付與生育補助「合併發給」一次入帳 10 萬元現金；若是雙胞胎則依比例發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元。
請求權時效：自生產次日起算 5 年內均可提出申請，要注意逾期未請領將直接充公。
勞保各項年金為全台退休勞工關注焦點，預計於 11 月 27 日（週五） 統一撥款入帳。
年齡門檻：民國 115 年法定老年年金請領年齡為 65 歲（民國 51 年次以後出生者，均須年滿 65 歲方具全額請領資格）。
年資條件：投保年資累計滿 15 年以上，並已完成離職退保手續。
展延與減給計算：每提前 1 年請領扣減 4%（最多提前 5 年減給 20%）；每延後 1 年請領增發 4%（最多展延 5 年增給 20%）。
發放金額：
按「最高 60 個月平均月投保薪資」及累計年資公式計算，長輩平均月領約 1.8 萬至 1.9 萬元；年資超過 40 年且投保最高級距並搭配展延者，最高每月可領超過 4 萬至 5 萬元。
除了生育與退休年金，老農生活津貼與喪葬給付亦是 11 月不可忽略的現金補貼：
老農津貼（11/20 入帳）：
資格與排富限制：年滿 65 歲國民，參加農保累計滿 15 年以上；最近 3 年每年在國內居住逾 183 天。且個人農業外所得全年未達 50 萬元、名下房地價值合計未達 500 萬元（自住房屋可扣除上限 400 萬元），且未重複領取政府其他生活補助。
發放金額：審核通過者每人每月定額入帳 8,110 元。
國保喪葬給付（11/16、11/30 入帳）：
資格限制：被保險人在國保有效加保期間身故（年滿 25 歲至未滿 65 歲），由實際支出殯葬費之人檢據申請。
發放金額：按身故當月月投保金額（現行 19,761 元）一次給付 5 個月，撥付 98,805 元，金額逼近 10 萬元，協助家屬減輕治喪負擔。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）