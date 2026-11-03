時序來到11月，冬天的感覺卻還不明顯，白天高溫時不時仍有30度，前中央氣象局局長鄭明典表示，受到強聖嬰現象影響，「阿留申低壓」有往東位移的趨勢，導致東亞冷空氣南下路徑偏北、偏東，冷空氣較難抵達台灣，也是今年冬天預期偏暖的原因之一。
阿留申低壓東移 東亞冷空氣路徑偏北
鄭明典透過臉書發文分享「海平面氣壓分析圖」，圖中紫色是低氣壓，紅色是高氣壓，除了北極外，北半球有2個明顯的大低氣壓系統，太平洋北端的是典型的「阿留申低壓」，大西洋側則是位置偏西的「冰島低壓」。
鄭明典說明，受到強聖嬰現象的影響，阿留申低壓有往東位移的趨勢，低壓往東，低壓逆時針環流的南側，會將大量水氣往北美方向傳送，這也是常被提及的聖嬰影響機制，相對來說，「阿留申低壓偏東，表示東亞冷空氣路徑會相對偏北和偏東，這也是暖冬預期的一個原因。」
暖冬不代表沒有寒流 仍須留意極端低溫
中央氣象署預報中心主任黃椿喜則說明，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
不過黃椿喜提醒，台灣今年雖然預估是「暖冬」，不過是否出現「短時間極端偏冷」的環境，是值得注意的議題，還是要觀察包括「北極震盪指數」，冷空氣南下位置才能判定，像是2015年至2016年冬季，就是在強聖嬰年誕生「霸王級寒流」。
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鄭明典透過臉書發文分享「海平面氣壓分析圖」，圖中紫色是低氣壓，紅色是高氣壓，除了北極外，北半球有2個明顯的大低氣壓系統，太平洋北端的是典型的「阿留申低壓」，大西洋側則是位置偏西的「冰島低壓」。
鄭明典說明，受到強聖嬰現象的影響，阿留申低壓有往東位移的趨勢，低壓往東，低壓逆時針環流的南側，會將大量水氣往北美方向傳送，這也是常被提及的聖嬰影響機制，相對來說，「阿留申低壓偏東，表示東亞冷空氣路徑會相對偏北和偏東，這也是暖冬預期的一個原因。」
暖冬不代表沒有寒流 仍須留意極端低溫
中央氣象署預報中心主任黃椿喜則說明，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
不過黃椿喜提醒，台灣今年雖然預估是「暖冬」，不過是否出現「短時間極端偏冷」的環境，是值得注意的議題，還是要觀察包括「北極震盪指數」，冷空氣南下位置才能判定，像是2015年至2016年冬季，就是在強聖嬰年誕生「霸王級寒流」。