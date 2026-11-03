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▲狂一鍋也推每人299元起之優惠，3種主菜可選擇+自助吧吃到飽。（圖／樂多多集團提供）

狂一鍋也推299元起 3種主菜可選擇+自助吧吃到飽

千葉火鍋即日起加推越南料理吃到飽 再加碼腰子三吃

▲千葉火鍋11月起加碼有8道越南料理吃到飽，並將有腰子三吃。（圖／千葉火鍋提供）

邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」宣布，菜單上繼續延續299元套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，另還有「平日用餐不限時」之活動，最多可從11:30一路吃到15:30，等於狂吃4小時 。肉多多最低299元就能吃到，主食包含活力梅花豬、無骨鮮雞腿，另還包含蔬食自助吧，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。而湯底方面也新推出香茅酸辣、濃郁蝦鮮的「泰式冬蔭」，以及發酵酸香、濃郁韓式香辣一次滿足的「韓式泡菜」，即日起供應。同屬樂多多集團的姊妹品牌「狂一鍋」，同樣即日起不分平假日全時段供應3款299元「超值狂享鍋」，主菜可選擇功夫排骨酥、活力梅花豬、無骨鮮雞腿，自助餐檯中還有曾經蔚為話題的荷包蛋，在狂粉們的敲碗聲中捲土重來，也讓消費者可以在嗑鍋的當下，盡情實現「荷包蛋自由」。連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」也宣布，即日起至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告又再加碼「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。