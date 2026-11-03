116學年三大入學管道「繁星推薦、申請入學、分發入學」今（3）日同步公布，分別在大學甄選入學委員會網站、大學考試入學分發委員會網站開放查詢。招聯會執秘、臺大教務長王泓仁提醒，116學年起針對電子舞弊懲處加重，經確認後形同沒有參加學測，不只繁星、申請入學無法參加，分發入學也會因為沒有學測成績而失去資格。
繁星與申請入學 多數校系以學測英文作為檢定科目
本次繁星名額共1萬5518個、申請入學合計5萬606個，其中申請入學名額包含師資培育」、公費生38名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、招收「青年儲蓄帳戶組」學生121名。分發入學名額則有2萬575個，其中包含「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生12名；總招生名額將再加上回流名額，招生簡章將在明年7月29日另行公告在考分會網站。
繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多、有958個校系；申請入學招生學系同樣是英文科最多，有1,090個校系。使用英聽作為檢定的校系數，繁星推薦有29個校系（占1.75%），申請入學計有27個校系（占1.21%）。此外，部分校系在申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（APCS）成績，共有50個校系，其中資安組有41個。
分發入學多採計學測國文
使用高中英語聽力測驗作為檢定的系組共19個，使用學科能力測驗作為檢定之系組共208個，採計科目（含學科能力測驗、分科測驗及術科考試）組合共164種，其中以國文使用率最高，共計1,497個系組採計，因分發入學規定各系組採計科目未報考者該系組不予分發，有意參加分發入學的考生務必至考分會網站校系分則查詢系統了解參採科目。
電子舞弊加重懲處 學測若違規取消考試資格
大學招生委員會聯合會特別提醒，大考中心針對116學年度各項考試，已大幅加重懲處「電子舞弊」等重大違規。考生若因違規經考試委員會議審議確認取消考試資格，不僅無法參加繁星推薦分發比序及申請入學第一階段篩選，分發入學管道也會受到波及，視同該項考試所有科目或項目未報考，只要有採計學測的校系都不予分發。
針對繁星推薦、申請入學提交資料，王泓仁說，自報名起，無論於錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者更將函送司法單位。違規對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。
重要時程
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本次繁星名額共1萬5518個、申請入學合計5萬606個，其中申請入學名額包含師資培育」、公費生38名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、招收「青年儲蓄帳戶組」學生121名。分發入學名額則有2萬575個，其中包含「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生12名；總招生名額將再加上回流名額，招生簡章將在明年7月29日另行公告在考分會網站。
繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多、有958個校系；申請入學招生學系同樣是英文科最多，有1,090個校系。使用英聽作為檢定的校系數，繁星推薦有29個校系（占1.75%），申請入學計有27個校系（占1.21%）。此外，部分校系在申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（APCS）成績，共有50個校系，其中資安組有41個。
分發入學多採計學測國文
使用高中英語聽力測驗作為檢定的系組共19個，使用學科能力測驗作為檢定之系組共208個，採計科目（含學科能力測驗、分科測驗及術科考試）組合共164種，其中以國文使用率最高，共計1,497個系組採計，因分發入學規定各系組採計科目未報考者該系組不予分發，有意參加分發入學的考生務必至考分會網站校系分則查詢系統了解參採科目。
電子舞弊加重懲處 學測若違規取消考試資格
大學招生委員會聯合會特別提醒，大考中心針對116學年度各項考試，已大幅加重懲處「電子舞弊」等重大違規。考生若因違規經考試委員會議審議確認取消考試資格，不僅無法參加繁星推薦分發比序及申請入學第一階段篩選，分發入學管道也會受到波及，視同該項考試所有科目或項目未報考，只要有採計學測的校系都不予分發。
針對繁星推薦、申請入學提交資料，王泓仁說，自報名起，無論於錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者更將函送司法單位。違規對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。
重要時程
- 115年11月3日：考分會網站將公告今年分發入學「招生增刪、更名及調整分組等異動系組列表」及「採計科目組合統計表」
- 116年6月2日至6月18日：參與分發入學的考生，辦理「學力審查、特種生加分優待審查、聽覺障礙生審查」，逾期未辦理者將無加分優待，或可能無法參與分發。
- 放棄錄取：若曾參與其他招生管道且經錄取，也務必依各該招生簡章規定於放棄期限內放棄錄取資格後，才能參與分發入學招生
- 116年7月29日公告「各招生系組回流後招生名額」