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台北市長候選人沈伯洋推出結合漫畫、新詩、散文及插畫等多元創作形式的《洋流誌》政策彩皮書後，松山、信義區市議員候選人郭凡也嘗試以創新方式呈現競選理念，推出首次的競選直式短劇《凡人當超人》，透過人物角色、故事情節與影像敘事，將地方政策轉化為貼近市民日常生活的情境，跳脫傳統競選影片及政見文宣的呈現方式。郭凡表示，這次是首次挑戰短劇拍攝，希望透過近年廣受歡迎的直式影集形式，讓市民以更輕鬆、直觀的方式認識地方公共議題。《凡人當超人》不採取傳統逐條宣讀政見的方式，而是以「一集一議題、一段故事」為概念，透過真人演出及電影式敘事，呈現政策與市民生活之間的連結。郭凡指出，許多公共政策看似距離民眾遙遠，但實際上，從一件日常小事、一個社區的需求，到一條道路的改善，都與市民生活息息相關。每個平凡的人，只要願意多走一步、認真面對問題，都有機會為身邊的人帶來改變，成為別人生活中的「超人」，這也是《凡人當超人》希望傳達的核心理念。「政策如果要真正走進市民心裡，就要先走進市民的生活！」郭凡強調，希望透過不同於傳統政治宣傳的影像形式，讓政策不只是文字上的承諾，而是能夠透過具體故事，讓市民看見公共議題如何影響生活，以及政治工作能夠帶來什麼改變。此次短劇由郭凡領銜主演，並邀請「萬老師」、立法委員郭昱晴友情客串。郭凡坦言，首次嘗試短劇拍攝，從演出到影像製作都是全新的挑戰，希望透過這次創作，讓更多市民認識他對地方服務及公共政策的想法，也邀請大家給予批評並提供對市政的想法。