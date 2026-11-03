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畫面建模全面翻新！體驗非線性進度的自由解鎖體驗

▲在重製版中，玩家可按照個人喜好自由解鎖怪獸名冊。（圖／Steam）

12大巨獸集結爭霸！8大動態天候戰場展現動態氣氛

硬派肉搏與全景破壞！首度追加線上多人對戰

日本知名怪獸電影《哥吉拉-0.0》將在11月6日於台灣上映，巨獸對戰動作遊戲重製版《哥吉拉：怪獸大亂鬥 Remastered》也在今（3）日登上Steam平台，遊戲支援繁體中文，重製版以《哥吉拉：怪獸大亂鬥》為基礎重新製作，針對遊戲操作進行優化並更新畫質，還加入了多人連線對戰，玩家們可以重新體驗這款熱血的巨獸對決。《哥吉拉：怪獸大亂鬥 Remastered》是再度重現2002年經典遊戲的重製作品，由發行商Atari製作，在視覺與系統層面上進行升級。根據官方發布的技術細節，開發團隊不僅針對底層畫面與建模貼圖進行全面重製，呈現更具質感的怪獸皮膚與場景細節，同時也針對現代玩家的遊玩習慣優化了操作手感與系統流程。在過去，玩家往往需要透過嚴格的線性關卡逐步解鎖內容；而本次《哥吉拉：怪獸大亂鬥 Remastered》則翻新了解鎖進度機制，玩家不再受限於單一的推進路線，能夠依照個人喜好自由解鎖怪獸名冊、戰鬥場地以及豐富的畫廊收藏內容，大幅提升了遊戲體驗的彈性與自主度。在怪獸登場陣容方面，《哥吉拉：怪獸大亂鬥 Remastered》收錄了眾多玩家耳熟能詳的經典巨獸，包含怪獸之王哥吉拉、三頭龍王者基多拉等共計12隻人氣巨獸，每隻怪獸皆擁有獨立的造型與戰鬥特色。在戰場設計上，遊戲提供了8大特色關卡，涵蓋高樓大廈密布的現代都市、傳奇的怪獸島以及充滿科幻風格的外星人母船等經典地點，所有場景均具備豐富的日夜與天候變化，讓每一次巨獸間的碰撞都伴隨不同的視覺氛圍與戰場體驗。《哥吉拉：怪獸大亂鬥 Remastered》的戰鬥系統兼具深度與破壞力。每隻怪獸都配備了完整的特色動作模組，玩家不僅能施展沉重且拳拳到肉的近身肉搏打擊，還能發射代表性的遠距離能量光束進行交火。當戰況陷入白熱化、怪獸進入「憤怒模式」後，更能釋放出具備致命破壞力的特規招式打擊對手。此外，遊戲大幅強化了場景互動性。戰場中的摩天大樓與各項地標建築絕非單純的背景裝飾，玩家可以發揮巨獸的神力，直接拔起整棟建築物作為鈍器砸向敵人，享受純粹且極具震撼力的全景破壞樂趣。除了保留本機分割畫面同樂模式外，本作更首度追加了「線上多人對戰」功能，讓玩家能隨時連線與全球好友進行硬派的巨獸死鬥。