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在NBA的歷史長河中，將功勳球星的球衣號碼高掛在球館穹頂，是球團給予球員最高規格的榮譽。隨著多倫多暴龍隊近年陸續為卡特（Vince Carter）與洛瑞（Kyle Lowry）舉辦球衣退役儀式，加上奧克拉荷馬雷霆隊也正式宣布將於2027年2月高掛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的0號戰袍，如今放眼NBA 30 支球隊，洛杉磯快艇隊（LA Clippers）已成為全聯盟「唯一」從未替自家球員退役過任何球衣號碼的球隊，就連「CP3」保羅（Chris Paul）都沒資格。自1970年建隊（含前身水牛城勇士與聖地牙哥快艇）以來，快艇隊史已跨越半個世紀。早年的快艇是一支不折不扣的聯盟弱旅，甚至曾創下連續16個賽季無緣季後賽的慘澹紀錄。過去在惡名昭彰的前老闆斯特林（Donald Sterling）把持下，球團極度吝嗇且缺乏文化底蘊，球員被視為純粹的交易籌碼，難以建立長久的球隊情感。直到微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）接手並注入巨額資源後，快艇才正式翻篇。雖然在2010年代由保羅（Chris Paul）、葛里芬（Blake Griffin）與小喬丹（DeAndre Jordan）共同開創了連續5季50勝的「空拋之城（Lob City）」盛世，但這些功臣後續皆以尷尬或不歡而散的方式離隊，導致球衣退役計畫一再延宕。目前除了聯盟統一退休的傳奇羅素（Bill Russell） 6號球衣之外，快艇就沒有任何退役的球衣背號。原先最被看好成為快艇隊史「退役第1人」的保羅，在2025-26賽季重返快艇上演生涯「最後一舞」期間，遭到球隊季中無預警請離球隊，最終被迫黯然宣佈退休。隨後快艇球團更在日前將保羅原先穿著3號戰袍直接重新讓給後衛比爾（Bradley Beal）穿著，這項操作等同宣判保羅的3號球衣退休計畫化為泡影。在關上保羅退役球衣的大門後，外界高度關注快艇隊史首件高掛的戰袍究竟會落入誰手？或許是與保羅締造盛世的葛里芬（Blake Griffin）。作為2009年選秀狀元，葛里芬用一次次的暴力扣籃，隻身將這支萬年弱旅拉進全美的聚光燈下，是「空拋之城」最核心的靈魂人物之一。儘管當年被球團突襲交易至活塞引發風波，但隨著時間流逝與老闆鮑爾默積極修補關係，葛里芬的32號球衣依然是隊史最具象徵意義、也最無爭議的選項之一。原本2021年率領快艇隊史首度殺進西區決賽的雷納德（Kawhi Leonard）也被視為一個可能，不過經過休賽季的交易以及密約案，要讓快艇為他退休背號恐怕無望。