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金州勇士隊在今年選秀大會以第11順位選進的新秀前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），開季繳出場均22.3分、7.3籃板與3.7助攻的數據，展現超齡成熟度。在勇士主力球星巴特勒（Jimmy Butler III）因傷缺陣之際，他已實質扛起球隊進攻核心地位，分擔（Stephen Curry）進攻壓力。勇士主帥科爾（Steve Kerr）今（3）日賽前更透露，球隊近兩場比賽已經開始將原本專門為巴特勒量身設計的戰術體系轉移給倫德伯格使用，宣告這位新秀正式接管「二當家」的進攻重任。面對倫德伯格近期現象級的成長速度，主帥科爾坦言戰術佈局早已跟進升級：「我們在最近兩場比賽中，開始為倫德伯格安排原本屬於巴特勒的戰術套路，透過特定的戰術站位讓他打錯位或面對特定的防守球員，創造出最適合他的攻擊機會。」這項決定無疑證明，勇士教練團已將倫德伯格視為關鍵時刻能持球單打與發動進攻的絕對核心。球隊老大柯瑞（Stephen Curry）受訪時也對這位小老弟讚不絕口，直言倫德伯格的球風確實有巴特勒的影子：「他持球時沉著冷靜，對組織進攻非常有感覺。他能讓比賽節奏慢下來，既可以針對錯位單打，也可以在出現空間時強勢衝擊籃框，逼迫對手防線做出抉擇。」柯瑞更直言，隊上許多新秀因上場時間有限而難以被看見，「但他完全不一樣，他將在所有人的注視下不斷成長。」回顧選秀過程，勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）大方坦承過去球團在選秀與高順位新秀培養上確實犯過錯，但對倫德伯格卻是百分之百篤定：「所有勇士人都深信他就是我們要的人！選秀前唯一的懸念就是他會不會掉到第11順位？我當時就非常有信心，因為NBA的總經理們總是盲目迷戀18、19歲的小孩，我們也曾犯過同樣的錯誤。」倫德伯格在知名節目《The Kevin O'Connor Show》中談及融入球隊的心路歷程時表示，剛來到這支屬於柯瑞和格林（Draymond Green）的球隊時，自己曾因害怕搶出手權而畏首畏尾，直到前輩們一致鼓勵他「打得更有侵略性、勇士有讓你犯錯的空間」，才徹底釋放他的進攻天賦。倫德伯格開季爆炸性的表現也讓外界迅速修正評價。NBA官方電玩《NBA 2K》主管羅尼（Ronnie 2K）今日便公開表示，倫德伯格開季前僅被評為73的能力值「絕對不會維持太久」，預告即將大幅上修數值。