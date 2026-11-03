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加密貨幣產業砸逾5000萬美元 力阻監管派重返國會

信用卡手續費成焦點 銀行業緊盯堪薩斯州選情

10州州長選舉牽動2.5兆美元AI投資

眾議院選戰同樣關鍵 金融監管方向恐生變

美國期中選舉登場，華爾街關注的不只是共和黨能否守住國會控制權，選舉結果也可能牽動加密貨幣監管、信用卡交易手續費，以及高達2.5兆美元（約新台幣80兆元）的人工智慧（AI）基礎設施投資。多場競爭激烈的參議院、眾議院及州長選舉，將決定金融業的重要盟友能否留任，也可能改變未來數年的產業政策方向。根據《路透社》報導，若民主黨在期中選舉奪回參眾兩院其中一院，便能取得更大的國會調查權力，進一步檢視金融企業及監管機構的運作。與此同時，地方政府對資料中心開發的審批權限，也讓州長選舉成為科技投資人關注的焦點。俄亥俄州參議員選舉是加密貨幣產業最關注的戰場之一。民主黨籍前參議員布朗（Sherrod Brown）在2024年敗選後，這次挑戰共和黨現任參議員赫斯特德（Jon Husted），爭取重返國會。布朗過去長期批評華爾街，對加密貨幣也抱持懷疑態度。加密貨幣相關團體已投入超過5000萬美元，試圖阻止他當選。若民主黨奪回參議院，布朗還可能憑藉過去18年的資歷，重新爭取參議院銀行委員會的重要職位，進一步影響金融及加密貨幣監管政策。另一場受到關注的選戰位於內布拉斯加州。共和黨現任參議員里基茨（Pete Ricketts）支持加密貨幣友善法案，並獲得相關產業支持；無黨籍挑戰者奧斯本（Dan Osborn）則主張改革信用卡交易手續費制度。堪薩斯州參議員選舉同樣受到金融業高度關注。共和黨現任參議員馬歇爾（Roger Marshall）與民主黨挑戰者漢密爾頓（Adam Hamilton）陷入激戰。儘管華爾街通常較支持主張放寬監管的共和黨，但馬歇爾積極推動限制銀行向零售商收取的信用卡刷卡手續費，反而與銀行業利益產生衝突。銀行業長期反對手續費上限，擔心相關措施侵蝕獲利。由於這項議題獲得部分跨黨派支持，也成為金融機構難以忽視的政策風險。德州參議員選戰則由共和黨籍州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）對決民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）。帕克斯頓過去曾針對華爾街金融機構的氣候及多元化政策展開調查，甚至提起訴訟，因此這場選舉也可能影響金融業未來面臨的州政府監管壓力。除了國會選戰，州長選舉也可能對AI產業帶來重大影響。隨著大型科技企業積極興建資料中心，地方居民對電力、水資源消耗及環境影響的反對聲浪逐漸升高，使資料中心建設成為今年期中選舉的重要議題。政策顧問公司Beacon Policy Advisors估計，10場州長選舉的結果，可能影響總額約2.5兆美元的規劃中投資案。其中，德州、喬治亞州及俄亥俄州最受關注，因為當地不僅有大量資料中心開發計畫，主要候選人對相關議題的立場也存在明顯差異。摩根士丹利策略師則將賓州、內華達州、威斯康辛州及密西根州列入觀察名單。由於州及地方政府掌握土地使用、建築許可等審批權限，若反對大型資料中心開發的候選人勝選，可能拖慢相關建設進度，進而影響科技企業的AI資本支出計畫。眾議院方面，現任金融服務委員會主席、共和黨籍議員希爾（French Hill）正面臨民主黨候選人瓊斯（Chris Jones）的挑戰。希爾過去支持對銀行業較友善的政策，若他敗選，或共和黨失去眾議院控制權，都可能改變金融服務委員會的政策方向。另一場焦點選戰則是伊利諾州民主黨議員卡斯滕（Sean Casten）對決共和黨候選人康福蒂（Niki Conforti）。卡斯滕長期主張加強加密貨幣監管，並要求調查川普政府與加密貨幣產業的關係。若民主黨奪回眾議院，他也可能角逐金融服務委員會主席職位。