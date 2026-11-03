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陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，事後被爆出疑似生前遭言語霸凌，家屬也發出聲明，對國防部長顧立雄非常失望，把錯推給妹妹身上，無法接受。國民黨團昨召開記者會，要求顧立雄負起政治責任，向家屬道歉，並在一週內交出完整行政調查報告。對此，顧立雄今（3）日回應，如果家屬還有任何疑義，「我們都願意配合，再來做調查」，但調查報告，涉及個人隱私，可能需要家屬同意才可以。顧立雄說，206旅事件在10月26日完成法紀調查，整個調查過程家屬都有參與，也對旅長、政戰主任做了調職，以及相關人員認為有管理上疏失的部分，做了相關處分。顧立雄說，提到要公開的部分，因為涉及個人隱私，可能需要家屬同意才可以。相關案件已送檢調偵查，司法也會再做進一步的釐清。至於心輔能力，一旦介入能夠接住每一個人，但很遺憾，沒有能夠接住，這也是他一再表達深切遺憾跟痛心的地方。顧立雄強調，國防部會再強化心輔能力，包括今年已經進用40個人，明年會再進用17個人，會在心輔制度、作業，以及輔導等措施上，進行精進跟強化。