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▲「名人世界」8月的最新實價為2080萬元。（圖／翻攝信義房屋）

有「美胸皇后」封號的41歲女星劉伊心，不只身材保養有一套，投資房地產也很有眼光！她在23歲、大學畢業才1年的時候，就砸下1000萬元買進台北民生社區「名人世界」兩房物件，當時頭期款只要200萬元，她咬牙存錢買房，除了看好投資價值，也想著萬一將來沒結婚，至少還有自己的房子可以住，沒想到從此當起包租婆，靠著長年收租累積被動收入。根據2026年8月最新實價登錄，同社區一戶23.4坪的兩房物件，以2080萬元成交，與她當年的購屋價相比，足足多了1080萬元，價格超過2倍，不過兩者並非同一戶，不能直接視為她的實際獲利。她過去也曾公開自己的4大買房心法，提醒想靠房地產累積財富的人，除了挑對地點、掌握進場時機，更重要的是別急著賺快錢。劉伊心認為，想要累積資產，不能只停留在想像，適度給自己一點壓力，反而能成為存錢的動力。當年剛出社會的她，面對200萬元頭期款並沒有打退堂鼓，而是逼自己努力存錢，先跨過買房的第一道門檻。她也因為這個決定，23歲就成為有房一族，不必等到收入完全穩定、存款非常充裕，才開始思考置產。買房不能只看價格便宜，地點更是影響未來房價的重要關鍵。劉伊心當年挑中民生社區「名人世界」，就是看準周邊生活機能完善，雖然當時附近沒有捷運站，但鄰近民生社區圓環，公車路線不少，日常採買、交通都相當方便。對她來說，買房不只是找個地方住，更要考慮未來能不能出租、是否具有增值空間，畢竟房子一買就是幾百萬、上千萬元，地點選錯可不是說換就能換。看到喜歡的房子就急著下訂？劉伊心認為，投資最忌諱心急，無論是房地產、股票、債券，甚至自己做生意，都應該先觀察市場、評估風險，再決定是否進場。尤其買房動輒上千萬元，更不能因為擔心錯過機會，就在沒有充分了解行情的情況下貿然出手。她強調，投資前多花時間做功課，總比買下去才發現不適合、後悔莫及來得好。劉伊心最後一項心法，就是把房地產當成長期投資，而不是期待買進後立刻轉手賺大錢。她提醒，投資最好使用閒置資金，不能為了買房，把生活必需的預備金全部投入，尤其家中若有孩子，未來幾年需要支付的教育費用，更應該事先保留。以她自己為例，23歲買進「名人世界」後，選擇長期持有、持續出租，除了每個月有租金收入，也享受到房價上漲帶來的資產增值。值得一提的是，劉伊心當年以1000萬元買進的「名人世界」，如今同社區房價已經翻倍，根據2026年8月最新實價登錄，位於13樓、建坪23.4坪的兩房兩廳一衛物件，以2080萬元成交，換算每坪88.88萬元，且沒有附車位。不過，這筆成交紀錄並非劉伊心持有的同一戶，因此1080萬元是同社區不同物件的價差，不能直接當成她實際賺進的金額；但從當年的千萬購屋價，到如今同社區兩房成交價突破2000萬元，也能看出民生社區這些年的房價變化。