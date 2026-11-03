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今晚低溫再探18度 周三、周四天氣轉穩

▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，周末也會受到影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周五東北季風增強 大台北、東部雨連下5天 ​

▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，受東北季風影響，今天迎風面大台北東側、基隆北海岸、宜蘭及花東地區仍有短暫陣雨，西半部則維持晴到多雲，不過周五（11月6日）將有更強東北季風南下，預計一路影響至下周二（11月10日），迎風面地區連續降雨5天。吳聖宇指出，今天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭高溫25至27度，新竹、苗栗、花蓮及台東則有27至29度，台中以南至高屏仍可來到29至31度，今晚至明天清晨，嘉義以北至宜蘭空曠地區仍要留意18至20度低溫，若輻射冷卻作用較明顯，不排除局部氣溫進一步下探18度以下。周三、周四（11月4日至11月5日）台灣受到高壓迴流影響，風向將由偏東風逐漸轉為東南風，各地天氣相對穩定，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，氣溫方面，北台灣高溫回升到27至29度，花東28至30度，台中以南30至32度，夜晚清晨仍有18至20度低溫，日夜溫差較大。吳聖宇說明，下一波東北季風預計周五（6日）增強，不排除周四晚間就開始逐漸南下，且這波大陸高壓強度較強，預計東北季風將一路影響台灣至下周二左右。這段期間桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島等迎風面地區，降雨機會明顯增加，部分地區恐連續濕答答5天。至於溫度變化，這波東北季風雖然持續時間較長，但目前預報降溫幅度並不明顯，主要是迎風面地區受到降雨影響，體感會更加濕涼，其他地區則以日夜溫差變化為主，未來7至10天台灣附近仍以東北季風強弱變化為主要影響因素，暫時沒有顯著冷空氣、鋒面或短波槽等系統南下跡象，短期內還不至於出現明顯寒冷天氣，秋季型態預計持續一段時間。