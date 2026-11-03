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演藝圈不少藝人都有一套投資理財秘技，有人靠股票、基金累積資產，也有人年紀輕輕就買房當包租婆，並時常在節目上分享存錢及置產心法。39歲藝人貝童彤就是其中之一，她早在21歲時便買下人生第一間房，2018年上節目談到購屋觀念時，更直言買房其實沒有想像中複雜，自己的原則就是「先求有，再求好」，引起許多觀眾討論。貝童彤過去接受《好房網》訪問時透露，自己約21歲時，手上準備了70萬元頭期款，便在新北市汐止伯爵山莊買下人生第一間房。該房屋約24坪，當時總價僅310萬元，成為她踏入房市的「起家厝」。由於當時年紀輕、預算有限，貝童彤為了節省支出，許多裝潢工作都自己動手完成，包括油漆、展示櫃及屋內布置等。這間房子不僅承載她剛進演藝圈時的生活回憶，也讓她提早建立資產，成為不少人眼中的年輕包租婆。貝童彤2018年在節目中分享，買房最重要的觀念就是「先求有，再求好」。她表示，許多人每個月需要支付3萬元、4萬元租金，但自己位於汐止的房子，每個月房貸僅一萬多元，負擔反而沒有外界想像中沉重。當時她已將汐止房子出租，自己則住在一間小套房，巧合的是，她每個月支付的房租，與汐止房子的房貸金額幾乎相同。她因此產生疑問：「那你為什麼不要付房貸呢？為什麼要把錢幫人家付呢？」認為如果經濟能力許可，將同樣的支出用來累積自己的資產，可能比長期替房東繳房貸更划算。不過貝童彤也強調，自己分享的只是個人經驗，並非要求每個人都一定要買房。每個人的收入、家庭條件及生活規劃不同，仍應依照自身能力衡量，不能因為急著置產而讓生活陷入龐大壓力。她的「先求有，再求好」並不是一開始就購買豪宅，而是先從負擔得起的區域及房型入手，日後再隨收入及人生階段調整。直到2017年準備結婚，貝童彤才將這間充滿青春回憶的起家厝出售，搬到天母與先生建立新家，也正式告別陪伴她多年的第一間房。