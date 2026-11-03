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▲李珍妮（如圖）表示女兒從5歲開始就沒見過爸爸，認為吳春台很狠心。（圖／李珍妮IG@lee_yihua_investment）

帝寶名媛李珍妮與身價估達20億元的金融界人士吳春台非婚生下一女，如今愛女展現超強實力，考入美國常春藤聯盟名校之一的哥倫比亞大學，讓李珍妮既驕傲又心疼，因為她坦言，亮麗光環背後，其實藏著鼻酸故事。李珍妮說女兒自5歲起就再也沒見過爸爸，即便她主動求見，仍被吳春台拒絕，父女二人早已形同陌路。據《鏡週刊》報導，李珍妮的女兒現年21歲，從小學業表現優異，不僅順利錄取常春藤名校哥倫比亞大學化學系，更已規劃未來進軍哈佛法學院，以成為法官為志向，想活得比爸爸更有出息。談起女兒的成長過程，李珍妮充滿不捨。她透露，女兒自5歲之後幾乎就沒再與吳春台見過面。大一那年，女兒曾鼓起勇氣前往男方任職的中信總部大樓，希望能與親生父親碰上一面，不料吳春台卻選擇避不見面。但面對冷酷回應，女兒並未灰心喪志，反而將這份失落化作奮發向上的動力，這才想當上法官來證明自己。吳春台為中信金高層，曾當過台灣彩券副董事，外傳年收入高達8600萬元、身價上看20億，但李珍妮說，他每月只給女兒法院判決的4萬5000元扶養費，這筆錢在女兒18歲成年後就終止，小孩只能靠她自己栽培。她讓女兒從小就讀私立學校、有一對一家教，之後還送女兒出國念書，每年投入的教育費高達300萬元，就是希望女兒不要因為少了父親的陪伴就有所缺失。李珍妮也氣憤抱怨吳春台根本沒有負擔女兒出國的費用，還敢私下向身邊友人炫耀，女兒繼承了他優秀的頭腦，已經考上常春藤名校，這讓李珍妮十分不能理解。而李珍妮當年讓吳春台認親的故事也相當狗血，她在交往宣明智期間，劈腿吳春台，懷孕後卻放任宣明智誤以為小孩是自己的，直到她與吳春台鬧翻後，吳春台打電話給宣明智，告知女兒其實是他的，宣明智才透過DNA發現小孩確實與他無血緣，隨後向法院訴請撤銷認領。李珍妮之後為了讓女兒在法律上有爸爸，與吳春台打官司要他出來驗DNA認小孩，但吳春台始終拒絕，因此李珍妮當庭上演扯吳春台頭髮的名場面，之後再將吳的頭髮與女兒的送驗，這才讓法院認證他們的父女關係，判決吳春台需支付撫養費至小孩成年。