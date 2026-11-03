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台股總市值年成長逾6成 台灣從科技島邁向資本島

台灣資產管理規模增加12兆元、成長33% ETF規模亞太第3大

金管會加速研議資產管理專法

年度國際金融盛事「2026台灣週」今（3）日登場。金管會主委彭金隆於開幕致詞時指出，台灣週是國際資本深入認識台灣投資機會及產業連結世界的重要平台，2026年更提出台灣要從「科技島」到「資本島」的願景，要讓國人與世界看見台灣競逐國際資產管理與資本市場的強烈決心與企圖。彭金隆回顧，去年首屆台灣週累計吸引2.8萬人次參與、逾1200家資深機構法人及250多位國際投資人共襄盛舉。經過一年努力，台灣資本市場展現強勁成長動能，上市公司營收與獲利屢創新高，台股加權指數及市值顯著躍升，2025年10月底，台股指數28000點、市值98兆元，到今年10月底，台股指數來到45000點，台股總市值成長到158兆元，成長超過61%，充分印證台灣以堅實的半導體與AI產業鏈為後盾，成功吸引龐大資金挹注。彭金隆強調，台灣科技產業的國際競爭力，不僅來自於許多國際頂尖的企業，更來自於完整而密切的產業生態系。台灣已形成完整的半導體與AI產業鏈，在全球科技發展中扮演舉足輕重的關鍵角色。這樣的產業優勢代表需要資本市場提供持續成長所需的資金、人才，以及國際連結。台灣從「科技島」到「資本島」的轉變，更為資本市場以及資產管理市場帶來極大發展的空間與商機。彭金隆表示，打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，是行政院推動的國家級經濟發展計畫，而推動到今已獲顯著成效，證明這是一個目標明確、方法務實、確實可行的計畫，政府以「留財引資並重」與「投資台灣支援產業發展」為雙主軸，透過大規模法規鬆綁、設置地方資產管理專區、放寬私人銀行設立、開放多元商品及推動REITs立法等具體策略全力推進。對照去年，台灣資產管理市場也更不一樣了，整體金融資產管理的規模增加了12兆元，成長33%，高雄資產專區已吸引62家金融機構進駐；銀行高資產客戶較去年增加7300人，管理規模增加8041億元；私人銀行設立增加5家，資產增加1兆4745億。不僅如此，台灣ETF市場規模達11.6兆元，穩居亞太第3大市場，其中主動式ETF掛牌1年多規模已近兆元，顯示本國資產管理業者主動管理能量正在快速累積。同時，台日ETF跨境雙掛牌亦拓展至4檔。此外，去年推出的個人投資儲蓄帳戶（TISA）開戶數已突破28萬人，行政院近期更通過每年2.4萬元的租稅優惠扣除額方案，金管會將加速完成修法，深植全民長期投資風氣。彭金隆強調，2年前提出的「2年有感、4年有變、6年有成」期許，如今已「2年有感、4年有變正在發生」，未來金管會將持續加大推進力道，加速研議「金融市場與資產管理發展專法」草案，結合台灣產業優勢與充沛民間財富，奠定台灣作為亞洲資產管理樞紐的堅實基礎。