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▲穀保家商將於明年8月交棒給三重高中，將延續「穀保藍」戰袍。（圖／新北市政府提供）

穀保家商青棒隊將於明年8月交棒給三重高中，新北市政府今（3）日舉辦「薪傳」記者會。新北市長侯友宜親自出席，並表示今日懷抱感恩的心謝謝穀保家商，更感謝新北市體育總會棒球委員會主任委員蔡明堂的無私奉獻。侯友宜說，為了延續穀保家商的精神，特別以「穀保藍」的制服，延續給三重高中，更喊話一定要超越穀保家商，「我們拭目以待，三重高中也要不斷地超越穀保家商，這就是我們的目標、方向。」新北市長侯友宜表示，「今天抱著一個非常感恩的心，來謝謝穀保家商。31年來為我們國家栽培了非常多的棒球國手，也為國家爭取無限的榮耀。只要談到穀保家商，可以說是全國皆知、世界有名。那這當中最關鍵的人物，要謝謝蔡明堂主任委員。」侯友宜指出，蔡明堂一路走來，不但出錢出力，「最重要的是陪著孩子們一路成長，經營、用心的照顧他們，讓他們在每一個階段裡面，都能夠得到最好的資源，能夠站到國際舞台。」侯友宜說，蔡明堂這一路走來，真的不容易，「他懷抱著一個熱忱的心、對棒球的熱愛，而且每一次重大比賽，都是親自到場，給選手們鼓勵。所以他跟選手們可以講亦父亦友，所以這種感情是化都化不開的。穀保家商有今天，真的是他居功厥偉。」侯友宜指出，穀保家商董事長蘇玫如、校長嚴英哲這一路以來與新北市並肩作戰，「大家如何在照顧孩子們細心地經營的過程當中，給他們呵護，讓他們一面在學習、一面在打棒球，能夠一面成長。我真的非常的感恩。而且我們蘇董事長跟嚴校長，永遠躲在幕後，永遠不居功，永遠從旁協助，這幾十年來永遠不變。」侯友宜說，2019年U18世界盃的世界冠軍讓他最感動，「穀保家商佔了大部分的選手，那一次我到穀保家商去，看到同學們真的充滿信心，而且對未來能夠躍上國際舞台，我相信他們更具有這樣一個實力。」侯友宜同時指出，2024年世界12強中華隊奪冠陣容中，有6名選手畢業於穀保家商，「12強能夠拿到這麼棒的成績，是我們台灣的驕傲，由穀保家商的這些國手們所奉獻。」侯友宜表示，今日穀保「薪傳」交給三重高中，「我相信蘇董事長跟蔡明堂主任委員，也有很多的不捨、回憶，甚至也有很多的感動。」侯友宜指出，在這次的交接過程中，為了延續穀保家商的精神，特別以「穀保藍」的制服，延續給三重高中，「我們希望一定要超越穀保家商，這才是薪傳最重要的目的。我們拭目以待，三重高中也要不斷地超越穀保家商，這就是我們的目標、方向。」