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台北市長蔣萬安將輝達落腳台北作為政績，卻有媒體報導揭露，輝達與新光人壽早在去年即達成共識，留在台北早就是板上釘釘的事，卻因台北市府硬要介入干涉才拖延到今年2月。行政院長卓榮泰今（3）日受訪時表示，以三角度來談包括預算、法制與政治面，強調政府是用最高的效率，以全國的經濟發展為主，也保障了國內地方政府爭取各種地方發展上面的機會，讓國人在經濟生活上有更好的發展，在共同的層面去做這樣的規劃，「希望台北市府也能夠回憶跟中央合作的那一段時光，雙方的合作是美好的」。對於輝達落腳台北，卓榮泰表示，自己分三個角度來談，第一個是預算，在2021、2022年間，中央政府有前瞻基礎建設，所以從「人工智慧創新研發中心」的計畫當中，補助了許多的科技大廠，其中也包括輝達在內，也讓輝達能夠在台灣成為海外的第一個研發中心，坐落在台北。卓榮泰說，在2025年間，輝達又繼續想在海外尋找企業總部，選定了在台灣，也選定了在北士科的土地上面。但當時因為有土地的一些疑義，所以第二個是法制面。2025年7月，內政部及時以專案地上權設定的方式來解釋，也解決了當初輝達、新壽之間土地使用上的爭議，也讓台北市可以據以執行，所以在法制面上是全面及時來協助。卓榮泰提到，除了預算跟法制方面，在政治上，政府只考慮到把世界主要的科技大廠留在台灣，並沒有考慮到黨派的問題，或地方政府的合作問題。輝達座落在台北，因為距離他的研發中心，有距離上的便利之處。卓榮泰表示，政府期待也樂觀，從早年的預算來協助，以及2025年的法制面的協助，都可以證明，政府是用最高的效率，以全國的經濟發展為主，也保障了國內的地方政府在爭取各種地方發展上面的機會，讓國人在經濟生活上有更好的一個發展，在共同的層面去做這樣的規劃，「希望台北市府也能夠回憶跟中央合作的那一段時光，雙方的合作是美好的」。