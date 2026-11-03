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▲礁溪寒沐酒店於 ITF 旅展推出雙人溫泉住宿券36折起。 （圖／寒舍集團提供）

凱撒飯店餐券買一送一 吃蓮花餐廳享有4.1折折扣

▲凱撒飯店連鎖將於「2026 ITF台灣國際旅展」推出餐券買一送一，每天10:00限量開搶，拿去吃蓮花餐廳泰式南洋料理吃到飽，將享有4.1折優惠。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

美福飯店「彩匯自助餐廳」也有現場限定優惠 下殺6.9折

▲台北美福大飯店將在旅展現場推出彩匯自助餐廳餐券有最低6.9折起優惠。（圖／台北美福大飯店提供）

2026「ITF台灣國際旅展」將於本周末11月6日至11月9日於台北南港展覽館一館盛大登場。寒舍集團宣布，將集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四大品牌，攜手推出一系列優惠。最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠。首登場的是礁溪寒沐家庭連通房「語木居+迎曦閣」，以27坪寬敞的連通空間，兼顧家人、一群好友相聚的時光，不僅保有相聚便利性，也保有舒適從容的私人空間，「礁溪寒沐一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」旅展價1萬6800元，限量50組5折只要8400元（原價5萬1513元）。當日上午10點搶先開放訂購寒舍集團線上旅展，「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」限量50組，旅展售價1600元再5折優惠，礁溪寒沐MU TABLE全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，感受經典與創新的蘭陽盛宴。「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4,200元，限量50組再享5折優惠價2100元（原價5632元）。寒舍艾美探索廚房，以世界食材演繹各國風味，十大主題餐檯呈現跨越八國百味齊聚的美食盛宴。「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元（原價1萬472元）。有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。凱撒飯店連鎖也宣布，同樣將在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。