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▲台中州廳與總統府同期，為同一建築師所設計。（圖／記者顏幸如攝，2026.11.03）

州廳不只保存古蹟 也是市府行政園區

▲台中市政會議今天移師台中州廳舉行。（圖／台中市政府提供，2026.11.03）

台中縣市合併後，市政中心遷至西屯區，原台中市政府所在地、國定古蹟台中州廳日前完成整修，卻因部分空間被規劃作為文化局辦公處所，引發外界議論。台中市長盧秀燕今（3）日特別將市政會議移師台中州廳舉行，強調州廳與明天啟用的台中轉運站，都肩負振興舊城區的重任，未來將串聯周邊交通與歷史景點，帶動火車站周邊消費及觀光發展。盧秀燕指出，台中州廳是國定古蹟，州廳園區始建於1913年（日治時期），由總督府營繕課技師森山松之助設計，與台北總統府出自同一位設計者，具有深厚的政治、歷史與文化意義。歷經約6年整修、投入6.55億元經費，台中州廳已於10月15日正式揭牌，重新對外開放。在空間規劃上，台中州廳約有一半空間作為文化局辦公室使用，其餘空間則規劃為展覽室、會議室等多功能場域，目前第一檔「市長邀請展」已經登場。盧秀燕表示，歷史建築整修完成後，除了保存文化資產，更重要的是讓空間重新發揮功能。盧秀燕表示，縣市合併升格後，市府雖然遷往新市政中心，但原縣、市政府一路走來的歷史軌跡都應珍惜與保留。位於豐原的原台中縣政府，也就是陽明大樓，目前有10個局處進駐；但市府共有30個局處，需要相當多的辦公空間，因此台中州廳也規劃為另一處行政園區，周邊還有地政局、交通局等機關。盧秀燕強調，歷史建築和古蹟整修完成後，不能只是保存，更要妥善活用。台中州廳鄰近台中火車站，明天台中轉運站也將落成啟用，加上貫穿鐵路的大智路已經打通，周邊交通建設逐步到位。她表示，未來將透過台中州廳、台中轉運站及周邊交通建設串聯，為舊城區注入新動能，帶動火車站周邊消費、觀光與旅遊發展，讓歷史空間與城市新建設相互加乘。