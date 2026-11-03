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日本職棒（NPB）東北樂天金鷲球團於今（3）日正式發布人員異動，宣布明年球季將不再與34歲的台灣牛棚好手宋家豪以及26歲洋投康崔拉斯（Roansy Contreras）續約。隨著讓渡程序結束且無其他球隊承接，兩位投手已正式成為自由契約球員。這也意謂著宋家豪長達11年的樂天隊史生涯正式劃下句點，同時因登錄天數不足，極為可惜地錯過了即將到手的「本土洋將」資格。回顧宋家豪的旅日征途，堪稱一段熱血的勵志故事。他在2015年底以育成球員身分加盟樂天，於2017年成功轉為支配下正式球員並登上日職一軍。自2018年起，宋家豪連續7個賽季單季登板超過40場，一舉躍升為樂天後援陣容不可或缺的拆彈專家。宋家豪的生涯代表作在2021賽季，當年他單季出賽63場，拿下了3勝3敗、24次中繼成功、7次救援成功以及防禦率2.23的極品數據。至今他在日職一軍累積366場出賽（全數為後援），拿下22勝、124次中繼成功、8次救援成功，生涯平均防禦率3.00，在日職歷史上留下了屬於台灣投手的沉穩背影。然而，宋家豪近年受到嚴重的傷勢考驗。自2025年2月進行右膝半月板手術後，壓制力與出賽頻率便逐漸下滑。本季他僅獲得18場一軍登板的機會，合計14.2局雖然拿下2勝與2次中繼成功、防禦率維持在3.07，但被敲出多達28支安打，被打擊率上升至0.438，每局被上壘率（WHIP）也來到2.18，狀況遲遲無法恢復至全盛時期。更令球迷扼腕的是身分資格的問題。依據日職規定，外籍球員若在一軍累積登錄滿8個球季（每季需達145天），即可取得不受洋將名額限制的自由球員（FA）資格。宋家豪原本僅差不到一年的年資就能在2027年解鎖「本土洋將」資格，如今因近兩年一軍登錄天數短缺且未獲球團續約，轉本土球員的圓夢計畫被迫暫停。隨著宋家豪正式踏入自由市場，這名高經驗值且心態成熟的34歲老將後續動向成為焦點。他究竟會選擇留在日本尋求其他日職球球隊的合約、亦或是考量回台投入中職，勢必將在休賽季掀起一波搶人大戰。