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立法院2024年5月表決國會改革相關法案時爆發強烈肢體衝突，其中，民進黨立委、台北市長候選人沈伯洋嘗試爬過人牆時不慎摔落，沈伯洋昨在政論節目表示，當時是因為在野黨喊散會不讓他發言，為了「搶麥克風」才摔下，國民黨台北市議員候選人賴苡任則怒斥沈說謊，「沈伯洋會被摔下去不是因為要搶麥克風，而是因為他要爬過去攻擊院長韓國瑜！」對此，沈伯洋今（3）日受訪時直呼，這種話都講得出來，來看到底有多少人會相信，他太有趣了吧？他真的也很敢講，真的是很不簡單的一個人」。對於被指要攻擊韓國瑜，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，若對方想要替所有台北市民回憶當時的國會衝突、他被摔下來，「我十分的歡迎，我本來沒有特別喜歡講這件事情，若對方想要幫大家回憶的話，我們可以這幾天全部討論這個話題，我覺得都OK，他確定嗎？」沈伯洋直呼，「他說我要攻擊韓院長，這種話都講得出來，來看到底有多少人會相信，他太有趣了吧？」沈伯洋說，大家應該都還記得，那時因為在發言時，藍委不讓他們發言，且最重要的是，希望能搶到主席台，讓他有發言的時間，卻變成說他要爬上去攻擊院長，「他真的也很敢講，真的是很不簡單的一個人，他是哪一區？」沈伯洋提到，那時候大家都看到他們從前面上不去，所以才要從後面，「沒關係，如果大家回憶的話，我們可以這幾天大家全部來播放這一些的影片」。