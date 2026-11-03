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▲金裕貞4歲就出道，美貌都沒什麼變，從小美到大。（圖／翻攝나무위키）

▲▼從小就有水汪汪大眼的金裕貞，如今27歲長相沒什麼變。（圖／翻攝나무위키、（圖／記者陳明安攝）

▲金裕貞今年演出的《百日謊言》深受觀眾喜愛，他也希望能有機會再來台跟粉絲交流。（圖／記者陳明安攝）

韓國「國民妹妹」金裕貞從小美到大的高顏值相當出名，如今27歲的她擁有一張精緻臉蛋，今（3）日更來台出席醫美品牌代言活動，這回受邀擔任代言人，也讓人忍不住好奇，品牌是不是看上她這張從4歲美到27歲、幾乎沒走鐘的臉蛋。其實金裕貞早在2003年就以童星身分出道，當年頂著一雙水汪汪大眼睛、肉嘟嘟臉頰的可愛模樣，如今再翻出她的童年舊照，五官幾乎沒有太大變化，根本就是等比例長大！金裕貞1999年9月22日出生於韓國首爾，家中排行老么，上有哥哥、姊姊，從小就長得像洋娃娃的她，因為媽媽將照片上傳網路，意外獲得進入演藝圈的機會，2003年以餅乾廣告正式出道，當時才4歲。從早期照片可以看見，小小年紀的金裕貞已經有著一雙圓滾滾的大眼睛，搭配白皙皮膚、甜美笑容，無論是頂著俏皮短髮，還是穿上小洋裝對鏡頭比愛心，模樣都相當討喜。金裕貞出道後幾乎是在片場長大，陸續演出《海雲臺》、《善德女王》、《同伊》、《九尾狐之狐狸姐姐傳》等作品，經常飾演女主角的童年時期。2012年，她在古裝劇《擁抱太陽的月亮》飾演韓佳人角色的少女時期，當時才12歲的她，不只外型清秀，演技也相當成熟，成功讓觀眾記住這張臉，成為韓國最具代表性的童星之一，還獲得「國民妹妹」封號。不過童星最怕的就是長大後變了樣，金裕貞卻完全沒有這個煩惱，隨著年紀增長，她逐漸褪去嬰兒肥，原本圓潤的臉蛋變得更加精緻，招牌大眼睛、鼻型及笑起來的模樣依舊保有小時候的特色。2016年，她與朴寶劍主演《雲畫的月光》，成功從童星轉型為獨當一面的女主角，之後又接連主演《便利店新星》、《紅天機》、《20世紀少女》、《與惡魔有約》，從可愛妹妹一路蛻變成氣質女神。金裕貞去年更在韓劇《親愛的X》中挑戰反派角色，飾演外表美麗、內心卻充滿算計的白雅珍，與過去甜美清純的形象形成強烈反差；新作《百日謊言》更因為精湛的演技跟哭功再成為話題。如今27歲的她來台擔任醫美品牌代言人，回頭對照20多年前的童星照片，從當年肉嘟嘟的小女孩，到現在氣質成熟的女演員，雖然臉型隨著成長有所改變，但五官辨識度依舊超高，說是從小美到大，一點也不誇張。