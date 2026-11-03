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何欣純41.1%首度超車 20.8%仍未表態

推估得票仍接近

支持度何欣純領先 看好度江啟臣占優

2026九合一選舉倒數25天，台中市長選情出現新變化。信民協會今（3）日公布最新民調，民進黨候選人何欣純支持度41.1%，國民黨候選人江啟臣30.4%，何欣純領先10.7個百分點，也是今年公開民調中首次出現何欣純支持度超越江啟臣。不過在當選看好度上，江啟臣仍以39.7%領先何欣純的25.4%，呈現支持度與看好度不同調。民調詢問台中市民，若現在投票會支持哪位候選人？41.1%選擇何欣純、30.4%支持江啟臣、0.7%支持司法正義黨洪麗華，另有7%表示不投票或投廢票，20.8%未明確回答。民調專家戴立安表示，目前候選人支持度只能反映當下民眾意向與選舉氛圍，仍不能直接視為11月28日實際投票結果。若進一步將投票意願、過往投票結果等因素納入分析，民調推估何欣純得票率約落在48.6%至51.9%，江啟臣則約47.1%至50.3%，兩人的可能區間仍有重疊。交叉分析顯示，何欣純在屯區、30至39歲、研究所學歷及泛綠選民中的支持度較高，其中部分族群支持度超過5成；江啟臣則在山線、60至69歲、國小以下學歷、民眾黨支持者及泛藍選民中較具優勢。值得注意的是，當被問到「誰當選台中市長的機會比較大」時，結果卻與支持度相反，39.7%受訪者看好江啟臣，25.4%看好何欣純，另有34.9%未明確表態。至於政黨輪替態度，43.3%受訪者認為「換成民進黨做做看」對台中未來4年發展較好，25.5%認為應讓國民黨繼續執政，另有31.2%未明確回答。此次民意調查由信民協會委託民調專家戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行，以電話訪問方式進行調查。有效樣本數為1,077份（住宅電話752人、行動電話325人），調查對象為台中市年滿20歲之民眾，調查時間為2026年10月28日至10月30日，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。