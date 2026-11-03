粉絲敲碗台灣UNIQLO感謝祭優惠搶先看！《NOWNEWS今日新聞》記者挖出這次精選明星商品限時優惠清單，PUFFTECH輕暖科技連帽外套、寬版休閒連帽外套、繭型牛仔褲都首次降價「現省300元」，HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣590元，11月6日開賣必買清單優惠價格一次整理。GU感謝祭滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡曝光。
UNIQLO感謝祭優惠搶先看！外套、牛仔褲降300元 極暖發熱衣590元
台灣秋冬UNIQLO感謝祭來了！UNIQLO表示，11月6日（五）AM08:30起至11月12日（四）連續7天，超過百款人氣商品下殺66折起。《NOWNEWS今日新聞》整理官方今天搶先公開的精選明星商品優惠，新品上市便首次降價優惠快看。
◾️降價300元！男女裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」特價1690元（原價1990元）
◾️首次優惠！男女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領／高領T恤」特價590元（原價690元）
◾️首次優惠！男女裝「半開襟休閒上衣」特價790元（原價990元）
◾️降價300元！男裝「寬版休閒連帽外套」特價990元（原價1290元）
◾️降價300元！女裝「高腰寬版牛仔褲」特價990元（原價1290元）
◾️降價300元！男女裝「繭型牛仔褲」特價990元（原價1290元）
UNIQLO質感手提保溫杯開搶！5色感謝祭滿額贈
2026秋冬台灣UNIQLO感謝祭，全新推出「質感手提保溫杯」滿額贈禮，單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯」，活動期間內全台共限量50000個。主打600ml大容量、附有吸管與手把的實用功能。
提醒大家，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5色；各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。
GU感謝祭！11/6開搶隨行杯、磁吸凸面鏡
台灣GU感謝祭也將在11月6日至11月12日開跑，官方預告精選男女裝商品極優回饋「低至100元」起。活動期間加碼滿額贈優惠：
◾️單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個（每日限量）
◾️單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個（每日限量）
提醒大家，各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣秋冬UNIQLO感謝祭來了！UNIQLO表示，11月6日（五）AM08:30起至11月12日（四）連續7天，超過百款人氣商品下殺66折起。《NOWNEWS今日新聞》整理官方今天搶先公開的精選明星商品優惠，新品上市便首次降價優惠快看。
◾️降價300元！男女裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」特價1690元（原價1990元）
◾️首次優惠！男女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領／高領T恤」特價590元（原價690元）
◾️首次優惠！男女裝「半開襟休閒上衣」特價790元（原價990元）
◾️降價300元！女裝「高腰寬版牛仔褲」特價990元（原價1290元）
◾️降價300元！男女裝「繭型牛仔褲」特價990元（原價1290元）
2026秋冬台灣UNIQLO感謝祭，全新推出「質感手提保溫杯」滿額贈禮，單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯」，活動期間內全台共限量50000個。主打600ml大容量、附有吸管與手把的實用功能。
提醒大家，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5色；各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。
台灣GU感謝祭也將在11月6日至11月12日開跑，官方預告精選男女裝商品極優回饋「低至100元」起。活動期間加碼滿額贈優惠：
◾️單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個（每日限量）
◾️單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個（每日限量）
提醒大家，各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。