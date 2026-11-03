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何欣純支持度41.1%領先！江啟臣落後逾10％

飆破5成！年輕、高學歷選民更挺何欣純

江啟臣看好度高 逾4成盼換民進黨做做看

九合一大選倒數25天，台中市長選戰最新民調出現新變化！信民協會委託民調專家戴立安主持的調查顯示，民進黨候選人何欣純支持度達41.1%，領先國民黨候選人江啟臣的30.4%，這也是目前已公布的相關民調中，首度出現何欣純支持度領先的結果；不過，在選戰看好度方面，江啟臣仍以39.7%領先何欣純的25.4%，呈現支持度與勝選信心不同調的局面。值得注意的是，民調進一步納入投票意願及過往投票結果等因素，推估兩人得票率可能出現高度接近的情況。何欣純推估得票率約為48.6%至51.9%，江啟臣則約為47.1%至50.3%，顯示台中市長選戰仍存在激烈競爭的可能。這份民調詢問台中市民，下個月就要選舉台中市長，根據報導有以下這3位候選人，如果現在投票，您可能會投給誰？結果顯示，何欣純以41.1%居首，江啟臣獲得30.4%，雙方差距達10.7個百分點；司法正義黨候選人洪麗華則為0.7%，另有7.0%表示不投票或投廢票，20.8%尚未明確表態。不過，負責問卷設計與分析的戴立安也提醒，現階段測得的候選人支持度，主要反映民眾當下的投票意向及整體選戰氛圍，仍不能直接視為11月28日實際投票結果的最終預測。隨著選舉日期接近，未表態選民的動向及投票意願，都可能成為影響選情的關鍵因素。從交叉分析來看，江啟臣在部分選民群體仍具優勢，包括市議員選舉第4、5、8、11、14選區，台中市四大分區中的山線地區，以及60至69歲、國小以下學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等族群，支持江啟臣的比例高於何欣純，或呈現態度分歧的情況。相較之下，其餘多數受訪族群則明顯傾向支持何欣純。其中，市議員選舉第6、10、12、13選區，四大分區中的屯區，以及30至39歲、研究所學歷與泛綠民眾等群體，何欣純支持度均超過5成。整體而言，調查也呈現學歷愈高的台中市民，相對愈支持何欣純的趨勢。除了候選人支持度，看好度部分同樣值得關注，結果顯示，39.7%認為江啟臣當選機會較大，25.4%看好何欣純，另有34.9%未明確回答。江啟臣在看好度上仍占優勢，與何欣純在支持度領先的結果形成對比。至於台中市未來4年的政黨執政選擇，民調詢問台中市民，認為應讓國民黨繼續做市長、或是換成民進黨做做看，對台中市未來4年的發展可能比較好？結果有43.3%選擇換成民進黨執政，25.5%希望國民黨繼續做市長，另有31.2%未明確表態。本次民調由信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為10月28日至10月30日，對象為設籍台中市、年滿20歲的民眾，共完成1077份有效訪問，其中住宅電話752人、行動電話325人，抽樣誤差最大值為±3.0%。