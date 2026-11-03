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▲頂新和德文教基金會第八屆文資論壇首度移師台南，吸引兩百多人與會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲新竹周益記屋主周友達分享百年老宅修復歷程經驗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲日本金澤職人大學校事務長石浦裕治分享當地培育職人的制度。（圖／頂新和德文教基金會提供）

傳承家族三代泥作技藝，為何還要遠赴日本學藝三年？臺灣泥作匠師蘇建銘的故事，帶出老建築保存的關鍵：房子需要修復，技藝更需要有人傳承。頂新和德文教基金會攜手古都保存再生文教基金會，今年首度移師臺南舉辦第八屆文化資產論壇，集結臺灣、日本及印尼案例，吸引兩百多人與會交流。文化部次長李靜慧表示，民間力量是文化資產保存的重要力量。頂新和德文教基金會創辦人魏應充為保存彰化永靖百年祖厝成美公堂，以23年的時間投入土地產權整合與建築修復工程，基金會也自2018年起每年舉辦文資論壇，將守護家族古厝的初心，延伸為對文化資產的長期關注。第八屆論壇上周六（10/31）於臺南吳園藝文中心舉行，除文化部政務次長李靜慧、文化部文化資產局主秘張祐創、臺南市政府文化局長黃雅玲蒞臨，也有來自各地的專家學者、傳統匠師、建築師、老屋屋主及青年學生等兩百人共同參與。文化部次長李靜慧向兩個主辦單位表達敬意，並表示民間力量是文化資產保存的重要力量，她認為，文化資產保存從建築的保存，逐步延伸至人的技術與記憶；除了修復，更重要的是如何讓文化資產重新回到人們的生活。論壇從民間屋主投入老宅修復的故事展開。新竹北門街的周益記是街上具有代表性的傳統建築，由於家族遷出，建築逐漸老化。周家第六代、屋主周友達分享，自己於2011年決定整合家族產權，投入調查研究，並於2013年成功將老宅申請指定為市定古蹟，是新竹市第一個私宅自行申請為市定古蹟的案例。十餘年的保存與修復歷程，對周友達而言，每一步都是重新認識家族及在地歷史的過程。頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩則以彰化永靖成美公堂為例，分享魏氏家族邀集臺南等地的傳統匠師，採「雇工購料」方式，由業主、匠師與專業團隊共同參與修復的歷程。從土地產權整合到建築修復完成，整體歷程長達23年，是民間自主投入文化資產保存與修復的指標案例。從臺灣到印尼，傳統建築工藝也在不同地域延續。印尼慈毅堂案例呈現閩南傳統建築在南洋重現的歷程，以及跨國協力保存傳統工藝的經驗；古都基金會常務董事張玉璜與執行長顏世樺，則從原臺南州廳修復的國際合作經驗，談到後續推動「老屋欣力」運動，分享民間組織如何串聯專業資源，讓保存行動從一棟老建築逐漸擴展至整座城市。臺灣泥作匠師蘇建銘則分享赴日本金澤職人大學校研習的經歷以及臺日傳統工法的異同，三年的學習讓他將日本職人的嚴謹態度、材料科學觀念與祖父傳承給他的在地修復經驗融合。日本金澤職人大學校事務長石浦裕治，分享由地方政府與各工種職人工會共同成立的職大運作方式，其中「本科」培育在職的傳統匠師；「修復專攻科」培育本科畢業的匠師、工務員、建築師及老師等相關專業者，可供臺灣借鏡。頂新和德文教基金會董事長沈呂百表示，老建築的修復除了經費投入，更仰賴匠師技藝、專業團隊合作與長期支持，一旦傳統技藝失傳，未來要讓老建築重現記憶中的樣貌，恐怕更加困難。