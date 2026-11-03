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▲喜禾祥投資與管理顧問公司洪堯棟執行長在「產業精湛大師講座」經驗分享.（圖／嶺東科大提供）

長期致力於搭建產業與學術交流平台的嶺東科技大學EMBA，日前舉辦兩場「產業精湛大師講座」，邀請建設業與管理顧問業者，分別從居住空間及企業傳承切入，帶領學員思考世代轉變下的生活與經營課題。嶺東科大EMBA今年邁入第20屆，每學期舉辦六場以上產業講座，邀請不同領域業者分享實務經驗。此次兩場講座由商管學院EMBA、嶺東文教基金會及高教深耕計畫辦公室共同主辦，透過業界案例與觀點，連結課堂所學及產業需求。首場邀請和唐建設總經理王至亮，以「不要讓今天的新建透天，成為下一代的垂直牢籠」為題，從不同世代生活型態與居住需求的變化，探討住宅空間規劃，引導學員重新思考當下的建築設計，能否回應未來使用者的生活。另一場由喜禾祥投資與管理顧問有限公司執行長洪堯棟主講，以「老的不放手，小的接不了！家族企業接班的『三不四沒有』困局」為題，剖析企業世代交替面臨的傳承挑戰，討論交棒過程涉及的經營與管理問題。嶺東科大副校長兼商管學院院長魏清圳表示，中部各校EMBA各有特色，嶺東以「經驗分享、輕鬆學習」為精神，除專業課程外，也透過專題演講與座談，讓學員接觸產業現場的經驗，拓展管理視野。魏清圳指出，來自不同產業背景的學員，可藉由講座交流經營觀點，將理論與實務相互對照，作為工作上的參考。參與學員也反映，住宅規劃與企業接班看似不同領域，卻都提供了重新檢視生活需求及企業經營的思考角度，有助於將跨領域觀點帶回職場。