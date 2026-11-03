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郵政署全面動員 加班、增派人力確保選票送達

郵差凌晨4點上工 逐戶確認沒有漏送選票

各州收件期限不同 選票能否及時送達成關鍵

美國期中選舉進入最後倒數，為確保數千萬張郵寄選票能及時送達並完成計票，美國郵政署（USPS）全面啟動選舉應變措施，包括延長營業時間、增加人力、設置選票專用窗口，以及安排額外收件與投遞服務。由於美國總統川普先前試圖限制郵寄選票遞送，引發外界對郵寄投票制度的疑慮，郵政署此次能否順利完成任務，也成為選舉焦點。根據《路透社》報導，川普先前曾要求郵政署制定新規，若各州拒絕提供合格選民名冊，郵政署便不得遞送相關選票。不過，美國最高法院已於9月阻止川普政府及郵政署執行這項措施。由於民主黨支持者使用郵寄投票的比例相對較高，相關限制若實施，可能對共和黨選情有利。在共和黨力拚守住國會控制權之際，郵寄投票制度也成為政治爭議焦點。過去兩個月，美國郵政署已遞送數千萬張選票，以及創紀錄的42億件政治宣傳郵件，比2024年選舉期間增加超過3億件。為因應選舉最後階段的龐大郵件量，數千名郵政員工投入選票處理作業。部分郵局延長營業時間，設置「僅辦理選票郵戳」的專用窗口，甚至提供免下車的選票郵寄服務。郵政署也安排選票優先處理、額外投遞及專門收件服務，並在選前最後幾天，每日對郵政設施進行全面清查，部分地點甚至一天檢查數次，確保沒有選票滯留。美國郵政署理事會主席麥克雷諾茲（Amber McReynolds）表示，今年郵寄投票的使用情況似乎略高於過往期中選舉，部分原因是某些州提前寄發選票。她強調，郵政署自美國南北戰爭時期、林肯總統執政以來，就持續協助遞送選票，始終以跨黨派、無黨派的方式執行任務，這次也不例外。在科羅拉多州戈爾登市（Golden），代理郵局局長道格拉斯（John Douglas）每天凌晨4點就開始工作，比平常提早許多，只為確保選票順利送達。他表示，郵政人員希望將每一封郵件送到正確的收件人手中。選舉前最後幾天，即使當天沒有一般郵件需要投遞，郵差仍會檢查每個信箱及住戶，確認是否有選票需要處理。距離當地約32公里的丹佛郵件處理與配送中心，則負責處理數千萬件政治及選舉相關郵件。光是上週其中一天，就處理了350萬件政治宣傳郵件。選舉當天，郵政人員還將額外前往郵政設施收取最後一批選票，必要時甚至直接將選票送交選務單位。美國各州對郵寄選票的規定並不一致，部分州允許選票只要在11月3日選舉當天完成郵戳，即使稍晚送達仍可計入；但科羅拉多州規定，除軍人及海外選民的選票外，其他郵寄選票必須在當地時間3日晚間7時前送達選務人員手中。各州不同的選票格式、郵戳要求及收件期限，也增加郵政署處理選舉郵件的複雜程度。為協助地方選務機關處理問題，郵政署另設立專門網站 electionmail.org，提供即時支援。根據統計，2024年美國總統大選期間，郵政署共遞送9920萬件寄給選民或由選民寄回的選票郵件，當年約30%的選票透過郵寄方式投下，低於2020年的46%。麥克雷諾茲強調，郵政署非常重視民眾對郵寄投票的信任，也不會將這份信任視為理所當然。隨著期中選舉投票日到來，如何在各州不同規定下確保每張選票及時送達，將是郵政系統面臨的最後考驗。