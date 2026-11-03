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以熱門綜藝《飢餓遊戲》榮獲金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」加持的天團 5566明年就成軍25週年，5566今（3）日宣佈將於明年2月20日於台北小巨蛋舉辦《NEVER DIE 永不落幕》巡迴演唱會台北站，當天更是孫協志的生日，堪稱雙喜臨門，詳細售票日程、票價等資訊，後續將透過官方社群平台正式揭曉。孫協志親自分享喜訊，熱情邀請歌迷預留時間，共同見證這場意義非凡的里程碑。主辦單位特別提醒，2027年2月20日台北小巨蛋演唱會的詳細售票日程、票價等資訊，後續將透過5566官方社群平台正式揭曉，請廣大歌迷密切鎖定最新公告。5566在廣州站的首站巡演現場，昔日喬傑立同門師妹陳喬恩特別化身小粉絲現身台下力挺，成為全場矚目焦點。陳喬恩隨後也在社群感性發文：「每首歌都裝著記憶……是你們的青春，也是我的青春！」並熱情喊出經典口號「56不能亡」，貼文一出迅速引爆廣大網友共鳴。演出途中更上演爆笑又溫馨的互動。團員王仁甫在台上突襲台下的陳喬恩，當場邀她合跳當年5566與七朵花合作的招牌舞曲〈C'est Si Bon〉，讓陳喬恩害羞直呼：「幹嘛Cue 我啦！」當王仁甫在台上俏皮重現舞步時，陳喬恩也在台下默契跟著比劃動作。這場互動瞬間引爆全場尖叫，不僅讓人一秒重回當年經典偶像劇《MVP情人》「芭比」的青春歲月，也喚醒陳喬恩過去與許孟哲合作《櫻野三加一》、《愛上千金美眉》等多部強檔偶像劇的滿滿回憶。王仁甫更在台上大讚陳喬恩力挺師兄的深厚情誼，並向樂隊老師喊話「隨時準備好七朵花的經典曲目」，許願未來能促成「七朵花」與5566的世紀大合體。這番話讓全網粉絲熱血沸騰，紛紛留言敲碗期盼七朵花重聚，更強烈敲碗陳喬恩能與5566在《飢餓遊戲》中同框合體，直呼「大家的青春裡都有5566與七朵花」。