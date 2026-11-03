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▲在高中時期，衛斯特布魯克的標誌性背號其實是「4號」，然而進入NBA加入雷霆後，他卻選擇了罕見的「0號」作為自己的戰袍。（圖／取自NBA X）（圖／美聯社／達志影像）

▲摯友的逝世徹底改變了衛斯特布魯克的人生。為了帶著好友未竟的夢想走下去，這22年來他每一天都努力苦練，完成一起進NBA的夢想。（圖／取自NBA X）

奧克拉荷馬雷霆隊宣布將於2027年2月7日正式退休「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的0號球衣，這位征戰18個賽季、締造4度「場均大三元」神蹟的傳奇MVP，其球場內外的風格獨一無二。雖然常常被球迷調侃「真性情」，但衛斯特布魯克確實是一位非常感性的人。為了致敬英年早逝的好友巴爾斯三世（Khelcey Barrs III），他努力訓練打進NBA，並且出賽總是戴上致敬對方的手環和戰靴，象徵兩人一起奮戰，讓人動容。衛斯特布魯克那股近乎瘋狂的競爭心與永不放棄的態度，源自一段深埋心底的悲痛過往。高中時期，他最好的朋友巴爾斯三世是身高6呎6吋、名列全美頂級排名的超級高中生，兩人原本約定好要一起進入UCLA大學並攜手闖進NBA。然而在2004年高二的一場街頭鬥牛賽中，巴爾斯因先天性心臟肥大猝死，年僅16歲便驟然離世。摯友的逝世徹底改變了衛斯特布魯克的人生。為了帶著好友未竟的夢想走下去，這22年來他每一天都努力苦練，並在手上戴著印有「KB3」的特製白色手環與戰靴出賽，每場比賽都帶著兩人的靈魂奮戰。「我希望全世界都知道他（Khelcey）有多優秀，他本該成為全美最好的球員。」在好友離世後，衛斯特布魯克每天主動走到對街的好友家中，替巴爾斯的祖母承擔所有家務，成名後更在經濟與生活上全力照顧好友家人，並在個人簽名球鞋中多次推出KB3紀念配色，這份深厚的情誼感動無數球迷。在高中時期，衛斯特布魯克的標誌性背號其實是「4號」，原因相當單純溫馨——因為他家中有4名成員（父母、弟弟與他自己）。然而進入NBA加入雷霆後，他卻選擇了罕見的「0號」作為自己的戰袍。對此，衛斯特布魯克曾親自解釋箇中寓意：「當你經歷了某些重大的挫折或困難，想要迎來一個嶄新的開始時，你就會選擇0。它能幫助你重新出發，找回屬於自己的強大氣場（Swag）。」從高一僅有5呎8吋（約173公分）且默默無聞的瘦小後衛，一路逆襲成為全美頂級控衛，這個0號象徵著歸零後的浴火重生，最終也成為雷霆隊史最璀璨的象徵。除了感人的兄弟情，衛斯特布魯克在場外更被譽為NBA的「時尚MVP」。早在2012年季後賽賽後記者會上，他就以極具前衛風格的造型驚豔全場，其中最經典的莫過於他配戴的「無鏡片透明粗框眼鏡」。儘管雙眼擁有完美視力，甚至因此招致外界諸多疑惑與調侃，衛斯特布魯克卻毫不介意，更在受訪時自豪直言：「裡面完全沒有鏡片！這是屬於我自己的個人風格，我知道什麼叫好看，什麼叫瘋狂。」他無視世俗眼光、大膽突破聯盟保守西裝規範的穿搭哲學，不僅打破了外界對球員穿著的刻板印象，更一舉推動了全聯盟球星競逐伸展台前衛潮流的時尚風氣。無論是無鏡片眼鏡、大膽印花襯衫，還是貫徹一生的「Why Not?（為什麼不？）」人生信條，衛斯特布魯克始終堅持做最真實的自己。