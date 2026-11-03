我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆於日前正式宣布，將於2027年2月7日永久退休「威少」衛斯布魯克(Russell Westbrook)的0號球衣。這名於2026年8月正式告別職業籃壇的傳奇後衛，將成為雷霆搬遷至奧克拉荷馬市後，第2位獲此殊榮的球員。儘管威少長達18年的職業生涯始終未能捧起總冠軍金盃，但評價一名球員的隊史地位與歷史價值，從來就不該狹隘地只用冠軍數量作為唯一標準。衛斯布魯克自2008年選秀會以首輪第4順位加盟後，恰逢球隊從西雅圖超音速搬遷至奧克拉荷馬市。隨後的11個賽季中，他不僅見證了新城市的球隊認同建立，更用震撼聯盟的體能與全能數據，將自己烙印為雷霆隊史的最強代名詞。根據雷霆官方數據，威少效力期間累計出賽821場例行賽，斬獲18859分、6897次助攻、5760個籃板及1442次抄截，至今仍穩居雷霆隊史各項數據的榜首。2016至2017賽季，他更以場均31.6分、10.7籃板與10.4助攻的神級數據，成為繼羅伯森(Oscar Robertson)後NBA史上第2位締造單季場均大三元的球員，並毫無懸念奪下年度最有價值球員。該季狂轟42次大三元打破聯盟高懸多年的歷史紀錄，生涯累計209次大三元同樣穩坐歷史第一。然而若僅用數據與獎項來衡量這件0號球衣的重量，反而低估了他對這座城市的深層意義。真正讓衛斯布魯克與其他偉大球星拉開差距的，是他對這座城市的絕對忠誠與情感連結。2016年夏天，杜蘭特(Kevin Durant)選擇離開雷霆，帶槍投靠剛在西區冠軍賽擊退他們的金州勇士。對當時正在建立王朝雛形的奧克拉荷馬市而言，這無疑是一次近乎毀滅性的打擊。當外界紛紛看衰雷霆即將分崩離析、步入漫長重建期時，威少沒有選擇跳船，而是毅然決然地在同年夏天提前續約，並於2017年簽下頂薪延長合約。這份合約不僅穩住了球隊陣腳，更向全聯盟宣告：即使失去了杜蘭特，雷霆依然擁有值得整座城市死心塌地支持的超級巨星。衡量退役球衣的標準，不僅包含競技場上的技術與勝負，更涵蓋了球員在球隊最脆弱時所展現的擔當。杜蘭特離隊追求冠軍是其合法權利，但威少選擇留守奧克拉荷馬的決定，在雷霆隊史上已化為無可取代的忠誠圖騰。事實上，雷霆早已打破「無冠不退球衣」的刻板迷思。2019年球團退休了柯里森(Nick Collison)的4號球衣，這位生涯場均僅5.9分、從未入選全明星賽且終生無冠的藍領苦工，憑藉著從西雅圖時期一路陪伴球隊建立文化的奉獻精神，成為新城市首位獲此殊榮的球員。既然數據平庸的柯里森能因長期奉獻獲得肯定，兼具MVP榮耀、各項隊史紀錄與極致城市認同的威少，自然擁有更無可挑剔的資格。不可否認，威少的職業生涯伴隨著高使用率、外線效率不彰與關鍵時刻投籃選擇等質疑。杜蘭特離隊後雷霆屢屢在季後賽首輪止步，也讓外界質疑他的帶隊上限。但團隊爭冠涉及陣容深度、傷病與管理層決策，絕對無法完全歸咎於單一球員。回顧費城76人退休艾佛森(Allen Iverson)的3號球衣與巴克利(Charles Barkley)的34號球衣，NBA歷史早已證明存在一套超越冠軍戒指數量的文化底蘊。2025年，雷霆在「SGA」吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的強勢帶領下，成功擊退印第安納溜馬，為奧克拉荷馬市奪下搬遷後的首座NBA總冠軍。新世代終於完成了威少時代未竟的夢想，但這座金盃並不會掩蓋前人耕耘的汗水與歷史價值。從2008年篳路藍縷開拓新市場，到2012年殺入總冠軍賽，再到後杜蘭特時代的孤軍奮戰，衛斯布魯克是這段歷史中唯一貫穿始終的絕對核心。冠軍旗幟銘記的是哪批球員登上了榮耀之巔，而高掛的退役球衣則是在提醒世人，是誰用血汗與忠誠塑造了這支球隊的靈魂。威少或許未能親手為雷霆戴上冠軍戒指，但他用11年的青春與無數次奮不顧身的衝擊，在球隊最需要英雄時挺身而出。沒有冠軍，不代表他沒有資格成為一座城市的傳奇；這件即將高掛球場的0號球衣，就是雷霆隊史無可抹滅的篇章。