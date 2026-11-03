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▲「劇院酒店 臺南成功館」的房間設計走簡約風，買套票券每晚最低只要1200元。（圖／小鹿文娛提供）

▲小鹿文娛推出「島內遷徙」套票7200元，每張1200元可入住的館別包含「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「一起一起旅店 花蓮中山館」、「偵探寓所 花蓮林森所」、小迷鹿（墾丁）等。（圖／小鹿文娛提供）

承億集團也推線上旅展 每張最低1688元

▲承億集團聯合住宿券優惠價單張1899元，另還有買8贈1優惠，平均下來每張只要1688元，依房型人數提供早餐，使用一張券可於平旺日入住淡水吹風／花蓮山知道雙人房乙晚。（圖／承億文旅提供）

台北國際旅展將至，小鹿文娛旅宿集團宣布，將推出「2026冬季線上旅展」，將於11月6日至11月15日限時開賣，同步帶來兩大人氣套票「島內遷徙・全年最低」7200元及「台日輕奢・漫遊無界」10800元，兩款套票皆內含6張住宿券，適用台灣、日本超過20間館別，換算每房每晚最低只要1200元起，適用館別遍佈台北、台南、花蓮等。凡購買任一套票，即贈2張500元住宿抵用券（兩券不可併用）。本次旅展主打台南特色旅宿「劇院酒店 台南成功館」，旅客可透過「島內遷徙・全年最低」7200元套票，使用一張住宿券等於是1200元即可兌換一間標準雙人房一晚，以優惠價格規劃台南小旅行。飯店位於台南市北區成功路鄰近台南火車站，步行約7分鐘即可抵達。空間以百老匯戲院為靈感，從入口招牌、復古售票亭風格的Check-in櫃台，到可互動的售票亭與鈴鐺，營造彷彿入場看戲的儀式感。花蓮部分，「島內遷徙・全年最低」套票同樣可使用，並依實際適用資格搭配國旅補助方案，可適用館別包含「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「一起一起旅店 花蓮中山館」、「偵探寓所 花蓮林森所」，平日只要一張平均費用1200元的券張即可雙人入住。另外台北的「谷墨商旅-師大館」、台中的「高美燈塔園區」、屏東恆春的「小迷鹿」同樣在平日最低一張就可入住。▪️：2026年11月6日（五）至11月15日（日）另外，承億集團也因應國際旅展推出「2026 ITF｜文化島嶼．山海漫遊」活動，即日起至11月9日，推出「承億集團 聯合雙人房住宿券」原價6100元，旅展特價每張1899元，另還有買8贈1優惠，平均下來每張只要1688元。平/旺日憑券一張可入住「淡水吹風」、「花蓮山知道」兩個館別，也可使用在「桃城茶樣子」，平日再加價800元、旺日加1400元，還有入住「潭日月」平/旺日加價1900元即可入住。▪️：即日起至11月9日