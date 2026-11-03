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▲永和頂溪公辦都更案總面積5.6公頃，共劃分A、B、C三區分期推動。（圖／新北市府提供）

▲永和頂溪捷運站周邊現況建物老舊密集、巷弄狹窄，市府推動公辦都更翻轉。（圖／漢皇集團提供）

▲基地規劃中央公園綠地與地下公共停車場，遠眺台北天際線與新店溪水岸。（圖／漢皇集團提供）

新北都市更新再傳捷報！新北市府今（3）日舉辦「永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）」簽約典禮，由市長侯友宜見證住都中心與漢皇團隊簽約。全案規模衝破 400 億元、規劃 4 棟最高 35 層水岸地標，共 1,400 戶且預計 2031 年動工，更打造地下連通道直通頂溪站，全面翻轉永和舊城區。永和區發展歷史悠久、人口密度高居全台前列，位於捷運頂溪站 2 號出口西側的頂溪公辦都更案，總基地面積廣達 5.6 公頃。過去雖位處繁華商圈核心，但現況建物多已老舊窳陋、巷弄狹窄，長年存在公共安全與消防防災隱憂。新北市府將 5.6 公頃基地劃分為 A、B、C 三區採分期分區推動，今日由新北市住宅及都市更新中心主導、漢皇集團漢庭營造獲選為實施者的「A 區」正式完成簽約。新北市長侯友宜親自出席見證時指出，市府積極推動大面積都更，隨著「永和大陳都更」各單元陸續進入審議與施工，緊接著啟動頂溪公辦都更，期盼以 A 區為領頭羊，加速帶動後續 B、C 區開發，徹底翻轉雙北重要門戶。頂溪公辦都更案（A區）整體開發由漢皇集團攜手國際團隊「日本三菱地所設計」操刀，外觀設計以「群山共鳴、溪水波光」為構想，呼應新店溪水岸視野。全案預計興建 4 棟地上 28 至 35 層、地下 6 層的複合式摩天建築，總戶數達 1,400 戶，全案總資產價值預估將突破新台幣 400 億元。漢皇集團董事長孫正乾感性致詞表示，自己是在地永和子弟，從小就在永和戲院看電影，對地方情感極深；他感謝市府與地主支持，並強調漢皇視都更為「做善事」，一定會把頂溪門面做到最完善，打造能傳承百年的傳世好宅。團隊預計最快於民國 120 年（2031年）第三季正式動工。本案落實 TOD（大眾運輸導向型發展）理念，最受矚目的交通亮點為規劃「地下連通道」直通捷運頂溪站出口。未來住戶與通勤族免受日曬雨淋即可直達捷運月台，同時為低樓層商業空間導入源源不絕的捷運人流與消費動能，重塑頂溪商圈核心活力。為補足永和在地極度匱乏的綠地與公共設施，基地內特別規劃開闢「中央公園」與大型「地下公共停車場」，大幅紓解周邊停車與休憩需求。全案亦兼顧全齡照護公益性，同步引進市民活動中心、公共托老中心及多元社福空間，透過公私協力改善高齡長輩的生活照護需求，讓老城區蛻變為結合捷運便利、商業繁榮、綠意休憩與全齡照顧的水岸宜居新地標。