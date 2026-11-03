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針對輝達落腳台北一事，經濟部在2021已核定輝達的AI創新研發中心計畫，總經費243.37億，政府補助67億，經費由「前瞻基礎建設經費」編列，不過，把輝達列為政績的台北市長蔣萬安被翻出過去擔任立委時，曾多次參與黨團反前瞻的行動，甚至跳上國會桌子杯葛。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（3）日受訪時表示，前後不一，只要說清楚即可，他相信歷史會越辯越明。對於蔣萬安被指過去曾跳上桌擋預算一事，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，這跟松機的立場一樣，蔣市長之前是反對，現在把松機重新提出來，之前在前瞻預算時也阻擋，那裡面有和AI有關的，現在又說要發展、又說輝達落地。沈伯洋續指，他覺得前後不一致，只要清楚說明倒也還好，輝達這件事情，大家昨天看到一些相關報導，本來輝達可能有一些相關協定、已經決定要做什麼了，台北市政府又出手，結果反而造成一些延宕，「我覺得歷史是會越辯越明」。沈伯洋強調，台北整個AI發展不是只有輝達，現在最重要的是整個北士科園區，要怎麼招商？哪一些公司願意進來？這些可能比較重要。他說，北士科的整體規劃，他們雖然一直提出相關方案，但反而看不到市府現在對整個地方的願景。對於成功國宅店家昨發放小物，引起沈伯洋支持者排隊，卻讓當地里長不滿、趕人，沈伯洋說，可能去問一下那位里長，驅趕的理由到底是什麼。他說，一些店家、一些支持者在路上可能會發一些自製的應援小物，只要發的方式正當，「我覺得大家就算政治立場不同，彼此有一些包容，仍希望是這一場選舉的主軸」，若是對方在發的話，也希望他們的支持者不要去干擾對方在發。沈伯洋提到，他不知道是不是因為發的地方在那個里裡面，還是里長認為住戶裡可能有什麼協定跟規定，這可能就要問里長，他們比較不清楚當時的狀況。