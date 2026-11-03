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中國：多元通路佈局發酵

東南亞：第四季星馬試營運健康電商平台

佳格2日舉行法說會，上半年受食用原油成本上漲影響，合併毛利率23.3%，較去年同期下降3個百分點。面對原物料成本壓力，佳格表示，持續推動營運效率提升與費用管理，同時受惠金融資產投資及匯兌損益的有利貢獻，帶動整體淨利成長。上半年淨利率提升1.6個百分點至5.3%，資產報酬率（ROA）也由去年同期的3.7%提升至5.2%，整體獲利表現改善。佳格1至9月累計營收218.77億元，較去年同期成長7.57%；每股盈餘（EPS）0.80元，較去年同期增加0.28元，展現整體獲利成長成果。在台灣市場，佳格（含佳乳）上半年營收66.43億元，年增2.2%；營業利益9.98億元，年增31.6%，營業利益率提升3.3個百分點至15.0%。三大核心品類中，乳品與穀物、保健與特殊營養品、食用油與調理食品的營收占比分別為47%、32%及21%。在商用市場佈局，佳格把消費市場累積的品牌信任延伸至B端市場，拓展多元商用通路，透過產品應用創新與跨界合作，持續擴大市場滲透率，培養營收成長動能。食用油導入商用規格，穀物產品透過跨通路客製化開發與關鍵食材供應，強化策略合作關係；乳品與機能飲品則積極拓展連鎖餐飲、咖啡、航空及醫療機構等通路。中國市場方面，佳格中國油品事業上半年營收達人民幣14.63億元，年增14.5%；在售價維持穩定下，銷量成長12.8%，其中線上電商、新零售及ODM/OEM通路營收分別年增27.2%、39.7%及66.3%，展現多元通路布局成效。展望後市，新季全球葵花籽產量預估成長約15%，有望緩解原料成本壓力；鄭州商品交易所預計於11月推出葵花籽油期貨，亦將增加價格風險管理工具，有助於公司強化原料成本風險管理。東南亞市場方面，佳格將以健康內容電商平台結合全新營養保健品牌，2026年第四季將在新加坡、馬來西亞陸續上線試營運。透過與Hello Health Group（HHG）策略合作，串聯其超過90%以上的自然流量資源，以專業健康內容及數位健康測驗導流，並結合在地醫療專業背書，逐步建構健康會員生態系，培養東南亞市場長期成長動能。