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台北股市今（3）日開低走低，加權指數盤中最低下探44,152.77點，重挫767.37點，失守45K關卡，市場進一步面臨4萬4000點整數關卡保衛戰。另一方面，權值股市值排名也出現變化，鴻海（2317）以11月2日收盤市值約3.533兆元，超越台達電（2308）的約3.5196兆元，躍居台灣上市公司市值第三大企業。觀察大盤走勢，台股今日以44,481.59點開出，開盤即下跌438.55點，隨後賣壓擴大，盤中最低來到44,152.77點，距離4萬4000點整數關卡僅約152.77點，市場關注能否守住這道關卡。若進一步跌破4萬4000點，恐使市場對短線行情更加關注。權值股方面，台積電（2330）上午10時26分報2,330元，暫守平盤；聯發科（2454）報3,870元，下跌100元；日月光投控（3711）報645元，下跌29元，電子權值股表現分歧。值得注意的是，鴻海市值排名也出現變化。根據11月2日收盤統計，鴻海總市值約3兆5330億元，超越台達電的約3兆5196.1億元，躍居上市公司市值第三名，僅次於台積電與聯發科。回顧美股前一交易日，費城半導體指數下跌360.47點，跌幅3.37%，收10,328.33點。美國科技股賣壓是否持續影響台股半導體族群，以及加權指數能否守住4萬4000點，將是今日盤中及收盤的重要觀察指標。