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▲鄭好在《嫁金釵》中飾演太子，被田曦薇閹了。（圖／翻攝自微博）

▲鄭好（如圖）飾演的太子荒淫無度，太子妃和媽媽鄭婕妤都是反派。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

▲鄭好（如圖）在《早春晴朗》中飾演孫千的前男友，時裝扮相和古裝差很多。（圖／翻攝自微博@鄭好）

田曦薇主演的《嫁金釵》正在熱播中，許多眼尖觀眾發現劇中很多配角都曾出現在其他夯劇中，像是飾演「戚仲愷」的劉小北，是《早春晴朗》的孫遠翥；飾演「周芙」的毛林林在《逐玉》中是張凌赫的母親。還有一位讓眾人非常驚訝，就是飾演太子的鄭好，竟是《早春晴朗》女主角的前男友，對比圖一看，鄭好在《嫁金釵》的造型讓他看起來腫了一圈，許多人驚訝到講不出話。鄭好在《嫁金釵》中飾演二皇子「端王」，後來成為太子，荒淫無度的他看上田曦薇的妹妹「紅線」，田曦薇打扮成黑衣人闖進東宮營救妹妹，臨走前還砍斷太子的命根子。雖鄭好戲份不多，但還有眼尖的觀眾發現，他就是在《早春晴朗》中飾演尚之桃（孫千 飾）前男友「辛照洲」的演員，只是在《早春晴朗》中他是守護女主角的暖男，還讓井柏然大吃飛醋。有觀眾PO出鄭好這兩部戲的對比圖，在《嫁金釵》中他明顯腫了一圈，讓人忍不住驚呼，「蛤！」、「！蓋驚嘆號樓」、「我的天啊！」、「也腫太多了吧」。1986年出生的鄭好，畢業於中央戲劇學院，2008年參與兒童系列劇《透亮的童年》和兒童科幻劇《蛋神奇踪》正式進入演藝圈，2010年在《武則天秘史》中飾演童年時期的皇太子李忠，他還參演過《錦心似玉》、《沙塵暴》、《玉樓春》等劇。