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費城76人隊41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）熱愛紅酒，這早已不是新聞，他將此視為自己養生的保健品，只不過沒想到他對飲料的熱愛超乎想像，隨時隨地都想啜上一口。在今（3）日76人主場迎戰芝加哥公牛隊的比賽中，詹姆斯在一次救球衝出界外後，他竟順手拿起第一排球迷手中的飲料杯啜飲了一口，這一幕也被鏡頭給拍了下來，成為今日NBA最有趣的話題。在自由球員市場加盟76人前，便有多方消息指出詹姆斯現階段最看重的就是「打得開心」。上周對陣印第安那溜馬前，他才因賽前搞笑熱舞並投出離譜砸板球而引發網路瘋傳；今日面對公牛隊的第3節比賽中，詹姆斯在一波進攻中因衝力過猛煞不住車，整個人一路衝向底線觀眾席深處。然而，這位剛滿41歲的老將沒有立刻跑回場內，反而趁機冷不防地直接從場邊球迷手中的塑膠杯裡吸了一口飲料，隨後才若無其事地小跑步重返球場。更令人哭笑不得的是，ESPN隨隊記者林恩（Kris Rhim）賽後透露，該名場邊球迷杯中裝的飲品並非普通汽水或啤酒，而是詹姆斯私下最鍾愛的「紅酒」。這也意味著一生對紅酒情有獨鍾的詹皇，在激烈的NBA常規賽中忙裡偷閒小酌了一口。對於一位在聯盟征戰超過20年的名人堂級巨星而言，41歲的詹姆斯顯然已經看淡了例行賽的緊繃壓力，選擇用最放鬆、最有樂趣的方式享受職業生涯最後的餘暉。