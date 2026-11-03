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新北市穀保家商青棒隊將於明年8月交棒給新北市立三重高中，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇隊的左投林昱珉今（3）日出席「薪傳」記者會。林昱珉坦言，當初聽到母校棒球隊動向時很驚訝，後來知道三重高中要接手，很開心這支球隊能延續下去。林昱珉也向各隊喊話，未來看到三重高中要小心，千萬別以為是新成立的球隊。林昱珉表示，從小就喜歡跟在哥哥的屁股後面，因此國中畢業後選擇從台東北上加入穀保家商，「既然他可以去那麼強的學校，那我國中的時候也要努力好好拚一拚，希望可以被學校選上。」林昱珉直言，穀保家商的藍白球衣配色是全高中最獨一無二的，「顏色也是自己很喜歡的顏色，種種之下，這個學校就是我百分之百想要去的地方。」林昱珉回憶，剛北上加入穀保時，一開始難免緊張，「不知道怎麼跟同學認識、怎麼跟學長打招呼。後來因為有U15的隊友，藉由他們去認識其他選手。高二、高三也都有台東出身的學長，陸陸續續就越來越適應。」林昱珉說，母校的軟、硬體設備讓他印象非常深刻，「這些都是我過去沒體驗過的，不管是住宿、訓練設備的體驗，對我都有非常大的幫助，伙食我敢說是全高中第一。」林昱珉說，穀保的生活方式與其他學校不同，「我們球隊都是來自不同縣市的選手，一年聚在一起的時間比跟家人還多，所以我們像一個大家庭，彼此也更團結，更容易去突破別人沒辦法突破的事物。」他進一步指出，穀保是棒球強權，相對壓力也比較大，「我覺得這對我來說是一個很大的幫助，因為我打國際賽時，在那樣的抗壓性下也可以克服，這都是我高中學習來的；我們高中也有心理課程，幫助非常大。」林昱珉指出，雖然未來青棒隊校名改變，但他相信球隊整體實力一定會維持在最好、最強，「學弟們做好自己，把每天的訓練做好、充實自己。比賽時就是把所付出的成果拿出來，不要讓自己後悔。」林昱珉也向各校對手喊話，「提醒大家要小心，現在看到三重高中要認真一點，不要以為是新學校，絕對不能因為名字而掉以輕心。」