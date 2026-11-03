皮克敏手遊《Pikmin Bloom》宣布，最新活動「秋季收穫祭」將於台灣時間2026年11月10日至11月22日，在香港朗豪坊展開，現場除了有皮克敏商品販賣區、《皮克敏4》試玩外，也與遊戲 app 進行連動，設立特殊地點，玩家能獲得「專屬的飾品皮克敏花苗」和「活動限定明信片」。
《Pikmin Bloom》官方指出，皮克敏將現身香港朗豪坊據點，該場地會出現一個特殊地點，在這個特殊地點向下滑動，就能獲得金色花苗，花苗將長成紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏，滑動特殊地點時，會同步取得「步行1000步」的挑戰任務，完成任務就能獲得活動限定明信片。
🟡皮克敏香港活動時間與地點
📌活動期間：台灣時間2026年11月10日至11月22日
📌開放時間：
■首日（11月10日）17:00–21:30
■平日：10:30–21:30
■週末（六、日）：10:30–22:00
📌地點：香港朗豪坊4樓及12樓
皮克敏《Pikmin Bloom》11月活動非常多，除了最新公布的香港「秋季收穫祭」外，官方在台灣也和手搖飲料品牌CoCo都可合作，周四（11月5日）開始，全台CoCo門市都將成為遊戲App內的「特殊地點」，玩家只要造訪就能獲得咖啡杯飾品皮克敏的金色花苗、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片，活動將持續到2026年11月22日
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📌活動期間：台灣時間2026年11月10日至11月22日
📌開放時間：
■首日（11月10日）17:00–21:30
■平日：10:30–21:30
■週末（六、日）：10:30–22:00
📌地點：香港朗豪坊4樓及12樓
皮克敏《Pikmin Bloom》11月活動非常多，除了最新公布的香港「秋季收穫祭」外，官方在台灣也和手搖飲料品牌CoCo都可合作，周四（11月5日）開始，全台CoCo門市都將成為遊戲App內的「特殊地點」，玩家只要造訪就能獲得咖啡杯飾品皮克敏的金色花苗、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片，活動將持續到2026年11月22日