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選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪，過程中沈辣問「國民黨中央現在的路線跟政治主張，對你爭取台北市中間選民是助力還是壓力」，蔣萬安坦言這次整個選舉氛圍是逆風，隨後試圖談起政策，但遭沈春華打斷「等一下我會給您機會好好談政策」，隨後更直白問「你會邀請鄭麗文幫你助講或站台嗎？」蔣在不斷追問下，終於鬆口「都會安排」，也表示鄭麗文是他必須照顧的對象。蔣萬安今接受沈春華《發生沈麼事！？》專訪，被問到國民黨常說民進黨全黨之力打蔣萬安，那為何國民黨不能用全黨全村之力幫你打選戰？國民黨需要檢討什麼？蔣萬安則說面對整個地方選舉，各縣市都在進行，今天看到對手府院黨重兵，當然最後幾天，會有北北基桃造勢。沈春華則追問，國民黨11月8日北北基宜造勢不是取消嗎？蔣萬安則坦言對，但還是會有幾個候選人一起包括相關共同政策，持續團結。沈春華隨後追問，剛才提到這次選戰對您來說，不只是個人，可能有整個黨的氣勢，根據一些民調，國民黨好感度下降，這樣的氛圍下，黨內團結、大咖足夠能量幫你是個問號？國民黨中央現在的路線跟政治主張，對你爭取台北是中間選民是助力還是壓力？蔣萬安說，他對很多立場表達堅定看法，不管受訪或在議會，這次確實整個選舉氛圍上逆風，非常不容易，在大環境之下，但地方選舉還是市民關心4年政績以及還要推動哪些政策，這個才是真正民眾關心的，我還是持續調查、包括交通、都更…不過隨即被沈春華打斷「好，等一下我會給您機會好好講政策」。沈春華再問，在這政治氛圍下，首都市長要打選戰，可能跟自己的能力、形象還有黨的能量有關，接下來的造勢跟活動，你會邀請鄭麗文幫你助講或是同台嗎，因為昨天有場活動同場不同台？蔣萬安表示，總部成立那天也邀請鄭主席來，接下來也會安排，身為市長，我是國民黨籍，但服務市民不分黨派，每個市民都是他照顧的對象，不論有沒有投給他、支持他。沈春華追問「所以鄭主席也是你必須照顧的對象？」蔣秒回，當然，所有民眾不管哪個黨派，市政推動不分顏色，一樣秉持這樣的立場跟態度。