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魏哲家曾承諾改善 勞團、死者家屬：改善什麼?

▲2024年因台積電工安意外而離世工人黃信壹的家屬黃小姐表示，魏哲家當時在股東會道歉並接下陳情書承諾改善，可是今年仍頻繁發生意外，如今想問到底改善了？（圖／記者鍾泓良攝影）

政府基金被點名監督 下一步向國發會陳情

▲勞團也點名，對於勞動部長洪申翰感到失望，因此轉向對於政府基金提出訴求，包括新制勞退基金、舊制勞退基金、公務人員退撫基金、郵政基金等，約有3成都拿來投資台積電。（圖／記者鍾泓良攝影）

政院：相關訴求會報告 勞動部：過去幾年都有跟台積溝通

台積電創造台灣龐大經濟利益，但其中過程也發生許多遺憾。積電高雄楠梓廠10月20日發生重大工安意外，造成4人死亡，今年累計已有6人死亡，過去7年已累計19死。勞工團體今（3）日到行政院表達訴求，希望政府別嗑「人血饅頭」，基金投資台積電賺取股利同時，應發揮股東義務，針對台積電頻繁工安意外提出監督，將勞工生命安全，納入基金投資治理中。據統計，台積電今年累計已有6名建廠人員死亡，包括10月20日台積電高雄楠梓F22廠鋼構墜落造成4死，先前7月、8月也有台積電寶山廠也發生車輛撞擊、物體壓住造成2死；自2019年統計至今7年，共15案19死。據台積電2025年永續報告指出，新增2026年目標為營地工地職災死亡0件、營建工地事件及事故發生千人率小於3.7等，都已經嚴重未達標。工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，先前曾經帶著台積電工殤家屬到台積電股東會直面台積電董事長魏哲家，對方表示面對工安意外不僅是賠錢就了事，還必須盡社會企業責任，但今年發生如此高的傷亡率，這是盡到社會企業責任嗎，已經嚴重失去承諾。他更計算，以目前台積電在全台9處頻繁動工，據媒體報導雇用了1.5萬個工人，以6人身亡計算，那就是每1萬人就失去4個勞工的生命，而今年還沒有過完，想來就覺得可怕。2024年因台積電工安意外而離世工人黃信壹的家屬黃小姐表示，自己弟弟因為被900 多公斤重的機組撞擊頭部而逝世，魏哲家當時在股東會道歉並接下陳情書承諾改善，可是今年仍頻繁發生意外，如今想問到底改善了？而現場勞團也點名，對於勞動部長洪申翰感到失望，因此轉向對於政府基金提出訴求，包括新制勞退基金、舊制勞退基金、公務人員退撫基金、郵政基金等，約有3成都拿來投資台積電。工傷協會理事長李竣凱表示，面對工傷意外，政府除了勞動檢查、停工與裁罰之外，更應該要有辦法以股東身分來進行監督，要求公開各基金對台積電的投資及持股情形，運用股東提案股東會提問與投票等工具，要求董事會及高階管理階層對職安治理負責，並要台積電每年提出職安專案報告，並由行政院協調各基金主管機關，訂出重大職災通報、聯合議合、改善追蹤與社會公開的共同程序。至於由國發會所轄管的國發基金持股台積電6.38%，不僅是最大單一法人股，國發會主委葉俊顯更是台積電其中一席董事。賀光卍說，勞團接下來也會向國發會表達訴求。而出面承接行政院內政衛福勞動處參議吳婉慧表示，相關訴求跟建議會跟長官報告，並且請相關權責機關納入，面對勞團提問，均不願再進一步回應。勞動部回應，針對台積電工安事件，勞金局近年來已透過對話、發函及議合等方式持續與公司溝通，並就勞工權益保障議題表達關切，後續將依主管機關調查結果，持續關注改善措施及執行情形，並納入投資決策及股東行動的重要參考。