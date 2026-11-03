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日本職棒（NPB）東北樂天金鷲球團今（3）日正式公布戰力外名單，宣布明年球季不再與34歲的台灣牛棚大將宋家豪續約。隨著讓渡程序結束且無其他日職球隊接手，宋家豪已正式成為自由契約球員，不僅為他長達11年的樂天生涯畫下句點，更極為可惜地因登錄天數短缺，錯失即將到手的日職「本土洋將」資格。面對球迷高度關注這位功勳投手是否會選擇返台加盟中華職棒，知名棒球球評謝岱穎深入分析指出，宋家豪下一站預料「還是會先試著留在日職尋求機會」，看能否取得「本土洋將」身分。回顧宋家豪的旅日旅程，他於2015年底以育成選手身分加盟樂天，2017年強勢升格支配下正式球員，自2018年起更寫下連續7年單季出賽40場以上的傲人紀錄，2021年更以單季63場出賽、24中繼7救援與2.23防禦率攀上生涯巔峰。累積日職生涯366場出賽全為後援，貢獻22勝、124次中繼成功與8次救援成功，生涯防禦率僅3.00。然而，宋家豪近年飽受右膝半月板手術後的傷勢考驗。本季僅在一軍登板18場、投14.2局，雖然帳面防禦率為3.07，但被敲出多達28支安打，被打擊率高達0.438，WHIP值上升至2.18。依日職規定，外籍球員在一軍累積登錄滿8個球季（每季需達145天）即可取得不受外援名額限制的FA資格，宋家豪原本距離門檻僅差不到1年，如今因出賽銳減未獲續約，圓夢計畫暫告停擺。針對外界關注宋家豪是否會直接投入中職選秀，球評謝岱穎直言宋家豪目前處境較為尷尬：「他現在34歲了，過去兩年因傷出賽大幅減少，身體狀態不如以往穩定。以今年球季的狀況來看，直球均速稍微下滑到145公里出頭，能力有些許衰退且傷病風險提高，在必須佔據寶貴洋將名額的情況下，樂天續約的意願自然降低。」不過，謝岱穎進一步指出，宋家豪未必會立刻返台：「畢竟他距離不佔洋將名額只差1年的年資，若能再拚1年解鎖本土資格，未來在日職的生存空間將大幅拓寬。雖然年齡往30歲後半邁進，但日職投到35、36歲甚至40歲的投手依然不在少數，關鍵在於他的身體機能能否重新練回來。」謝岱穎評估，由於中職年度新人選秀會要等到明年年中才登場，距離現在還有相當充裕的準備時間，因此宋家豪現階段的優先考量，預計仍是全力爭取其他日職球團的合約，先給自己一段時間留在日本職棒打拚，待後續發展再做進一步的人生抉擇。